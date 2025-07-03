路中人孔施工遭車輾 工人不治 雇主、駕駛送辦

王姓男子昨駕車行經新北市新店區永業路，未注意車前狀況，直接輾過站在下水道人孔蓋中，僅露出上半身的戴姓工人，經送醫搶救3小時仍宣告不治。圖／民眾提供 戴姓男子前天在新北市路中央一處下水道，從人孔蓋內露出上半身準備施工，王姓男子疑未注意前方3輛汽車緊急閃避，直接開車輾過，戴男送醫不治；施工現場未設交通警示裝置，警方依過失致死罪偵辦，新北市勞檢處以重大工安意外調查。

新北市勞工局指出，初步調查戴姓工人當時清潔人孔外框，現場未設交通管制設施，且戴男未戴有反光帶的安全帽及穿著反光背心，才遭車輛撞擊，除立即停工，初判雇主涉有過失，恐涉及刑事責任，將函請地檢署偵辦；如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將依職安法處3到30萬元罰鍰。

新北市警方前天上午10時52分獲報新店區永業路發生車禍，員警及救護車趕抵發現做下水道工程的戴男（50歲）遭王男（28歲）開車輾壓，上半身多處骨折，送醫不治。

據了解，戴男與64歲同事葉男當時正進行汙水下水道工程初驗缺失的改善工程，葉男離開拿取安全設備時，戴男已先拉開下水道人孔蓋，站在人孔蓋內露出上半身，開始孔蓋外框清潔。

由於施工現場未設置交通錐與警示標誌，人孔蓋前方僅放一只鐵桶，王男開車行經時疑未注意狀況，也未警覺前方3輛汽車都緊急靠左閃避，直接輾過戴男上半身，車子還因壓到放在路中間的人孔蓋一度彈跳。

據悉，王男說當時未看到路上有人，直到車子出現不規則彈跳才發現情況不對，立即停車。戴男被輾後整個人滑落人孔內，救護人員到場時一度仍有意識，但因全身多處骨折和臟器受損嚴重不治。檢警昨相驗，認定死因為出血性休克。

警方調查肇因為王男疏於注意前方狀況，依過失致死罪嫌函送偵辦。戴男在施工時未戴反光背心與反光帶安全帽，違反施工交維規定，通報新北市勞檢處調查。