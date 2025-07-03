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台南市抽水池占私有地 遭判拆除還地將上訴

聯合報／ 記者邵心杰萬于甄／台南報導

台南學甲區舊頭港社區以往易淹水，市府執行部落防護工程2021年1月間完工，卻遭居民指控未經同意占有私人土地。圖／南市水利局提供
台南學甲區舊頭港社區以往易淹水，市府執行部落防護工程2021年1月間完工，卻遭居民指控未經同意占有私人土地。圖／南市水利局提供

台南市政府為改善學甲區舊頭港溪社區淹水問題，6年前施作簡易抽水設施等防護工程，卻遭地主控訴未經同意就占用私人土地，提告要求拆除，台南地院審理發現市府取得的同意書並非地主筆跡，日前判須拆除並返還土地；對此，市府表示要提上訴。

防護工程已完工，南市水利局指出，此案簡易抽水平台坐落在既有溝渠上，當初是由地方取得土地同意書辦理應急工程，未查察同意書正當性的部分，會進一步檢討改進，而鑑於該抽水平台為舊頭港社區重要防洪設施，將提起上訴、並持續向地主協調可行方案。

黃姓地主主張，2018年3月取得當地3筆地號所有權，但市府未經同意，擅自在土地上搭蓋水利機房供電設施、水泥鋪面及水利閘門等設施，經佳里地政事務所5月土地複丈，3個地號總計遭占用122.25平方公尺。

黃表示，相關地上物是市府辦「學甲區舊頭港社區部落防護工程」所搭建，因無權占有土地，請求拆除地上物外，並以該土地申報地價年息10%計算，求償土地租金合計1萬6708元。

水利局審理時供稱，舊頭港社區所搭建的簡易抽水池及前池，開工前曾辦理地方說明會，並請託地方耆老協助取得工程範圍內土地使用同意書，也取得黃男簽署同意書，2019年7月19日開工、2021年1月7日完工，也不希望拆除，盼向黃男洽購。

由於黃姓男子否認該同意書是他簽署，台南地院請法務部調查局鑑識科學處做筆跡鑑定，結果該同意書並非黃的筆跡，合議庭表示，不能作為證明黃男同意該局無償使用土地證據，市府應拆除，另考量該土地附近生活機能及商業繁榮程度不高，以申報地價年息5%為標準計算相當於土地租金不當得利數額，應給付黃8031元。

台南 水利局 淹水

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