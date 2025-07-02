重劃案抵費地未通融 中市2官員出門遭毆

台中市地重劃牽涉利益龐大，地政局兩名官員因承辦重劃業務遭埋伏毆打，檢警查出長春自辦重劃會王姓理事長疑不滿未通融抵費地登記，以每人15萬元教唆張姓同夥及小弟動手還要求全程錄影，王全盤否認，台中地院依傷害罪各判王、張2年、1年4月，可上訴。

檢警調查，2023年7月，時任台中市地政局重劃科陳姓科長清晨7時許出門，遭3名持球棒男子埋伏攻擊，雖奮力抵擋、逃入屋內，但右手挫傷。8月，大里地政事務所施姓主任在住家附近被人假藉車禍誘出門毆打，隔日清晨再遭3人持鋁棒痛毆，頭皮撕裂傷與手部挫傷。

警方追查發現，王男以每人15萬元找6人動手，提供受害人住址、照片與日常行程，還要求打人時「全程錄影」；台中地院審理時，王否認犯行，張全部坦承，表示犯案後數度向王回報進度。法院根據證詞、通聯紀錄，認定王是主導者，不採信其辯詞。

由於涉及2名台中市府官員接連遭毆教訓，台中檢警獲報相當低調，檢方一度將張男聲押獲准。

陳姓科長稱，案發前自辦重劃會曾私下表達希望擴大抵費地比例，但依法行政程序須依私有地登記比例決定抵費地範圍，且地主中也有異議並提起民事訴訟。重劃比例審定需地政局專門委員層級核定，非科級職權能決定。陳坦言未「通融」重劃會要求，恐因此遭報復。

施姓主任說，自己並未參與市地重劃業務，懷疑因曾任前局長的主要幕僚，常陪同出席公開場合，遭人誤以為涉及核章程序，才無辜捲入。他嘆道，「從頭到尾都沒接觸過相關案件，也不認識那些人。」

重劃土地向來被視為牽動龐大利益，根據地政局資料，近年來自辦重劃申請增加，不乏開發業者透過政治或人脈尋求行政便利，此案官員依法行政卻成為目標，令人震驚。

陳姓科長也說，一審判決還給他們公道，讓他對制度正義仍抱希望，暴力事件一度讓家人擔憂，但身為公務員「依法行政是他們的責任，不該被威脅所動搖。」施則低調稱，一切以法院判決為準。地政局未對本案表態，但據了解，內部已強化保護措施，要求加強對公務員執法安全保障。