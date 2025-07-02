影／違規賓士車拒檢逃竄！警開11槍逮人 一查竟是通緝犯

吳姓男子今晚駕駛白色賓士汽車行經新北市中和區因轉彎違規未打燈，還拒檢沿路逃竄，中和警方連開11槍逮人。警方在車上並未搜出違禁物品，但查出吳男因涉及詐欺案，為地檢署發布通緝中，已連夜帶返轄區派出所調查中。

新北市中和警分局景安派出所巡邏員警今晚7時30分，在中和區景安路遇到吳姓男子（24歲）駕1輛白色賓士汽車因違規未打方向燈便轉彎，鳴警笛上前攔查，但吳男拒檢立即加速逃逸，沿路不慎衝撞巷內停放的4輛機車，員警為制止先對空開6槍示警，並朝該車連開5槍，最後在中和區景平路159巷內攔停該車當場逮捕吳男。