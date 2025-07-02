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影／北市男馬路撿到車鑰匙 警「因一事」抓到他騎贓車

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子日前因騎車未打方向燈，遭北市中山警方攔查，員警製單舉發時詢問機車車主，李男支吾其詞無法答覆，員警見狀深入追查，赫然發現他原來是騎乘贓車，當場查扣失竊車輛，並依竊盜罪函送法辦，事後通知遭竊車主到案後發還。

中山警方日前在南京東路三段與遼寧街口巡邏，發現李男（25歲）騎機車違規、未打方向燈，上前盤查，李男一開始還假裝鎮定，但員警發現機車車主跟李男身分不同，詢問他卻交代不清楚。

員警再深入追問，得知原來李男先前再萬華區馬路上撿到機車鑰匙，異想天開嘗試附近車輛，結果還真的找到對應的機車，立刻竊走當自己的機車使用，警方當場查扣失竊機車，警詢後依竊盜罪函送法辦，後續通知遭竊的陳姓車主到案，確認無誤後發還。

中山警方呼籲，民眾停放機車、自行車、電動車均應注意安全，確實上鎖並保存好相關鑰匙，避免讓不肖之徒有機可乘，另如有發現可疑情事請即時撥打110報案專線，共同守護社區治安。

中山警方日前攔查違規機車，深入詢問發現駕駛李男駕駛失竊車輛。記者翁至成／翻攝
中山警方日前攔查違規機車，深入詢問發現駕駛李男駕駛失竊車輛。記者翁至成／翻攝
中山警方日前攔查違規機車，深入詢問發現駕駛李男駕駛失竊車輛。記者翁至成／翻攝
中山警方日前攔查違規機車，深入詢問發現駕駛李男駕駛失竊車輛。記者翁至成／翻攝

北市 機車騎士 竊盜 贓車 車主 鑰匙

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