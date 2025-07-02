聽新聞
0:00 / 0:00
影／北市男馬路撿到車鑰匙 警「因一事」抓到他騎贓車
李姓男子日前因騎車未打方向燈，遭北市中山警方攔查，員警製單舉發時詢問機車車主，李男支吾其詞無法答覆，員警見狀深入追查，赫然發現他原來是騎乘贓車，當場查扣失竊車輛，並依竊盜罪函送法辦，事後通知遭竊車主到案後發還。
中山警方日前在南京東路三段與遼寧街口巡邏，發現李男（25歲）騎機車違規、未打方向燈，上前盤查，李男一開始還假裝鎮定，但員警發現機車車主跟李男身分不同，詢問他卻交代不清楚。
員警再深入追問，得知原來李男先前再萬華區馬路上撿到機車鑰匙，異想天開嘗試附近車輛，結果還真的找到對應的機車，立刻竊走當自己的機車使用，警方當場查扣失竊機車，警詢後依竊盜罪函送法辦，後續通知遭竊的陳姓車主到案，確認無誤後發還。
中山警方呼籲，民眾停放機車、自行車、電動車均應注意安全，確實上鎖並保存好相關鑰匙，避免讓不肖之徒有機可乘，另如有發現可疑情事請即時撥打110報案專線，共同守護社區治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言