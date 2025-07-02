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影／求幫忙！單車男撿皮夾帶走4萬多元 單親爸苦情尋人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投國姓一名單親爸爸日前不慎遺落皮夾在路旁，一名單車騎士行經時撿走，但皮夾內有4萬多元現金，是他與2個孩子的生活費，對其家庭影響甚鉅，因此報警並PO網請網友協助尋人，也盼單車男盡速歸還，警方也在清查單車男身分中。

「爆料公社公開版」今有民眾PO文指出，上月28日上午10時20分，他駕車到國姓中興路上的工程行買東西，買好上車時，皮夾不慎掉落在路邊，當時後面正巧有一名單車騎士，該騎士停車撿起並翻看皮夾，之後就把皮夾撿走了。

民眾表示，皮夾內有證件、信用卡、提款卡、健保卡以及現金4萬多塊，因他單親帶2個小孩，那些錢是要繳貸款與小孩生活開銷所需，證件不見重辦得跑來跑去就無法工作賺錢，身心俱疲，有去警察局詢問都沒人撿到，只能報案。

由於想要盡快找回皮夾和生活費，該名單親爸也在網路上向撿走皮夾的單車男喊話，「4萬塊對你來說或許不多」，但那是她和孩子的生活所需，盼騎士有看到麻煩就盡快歸還，也希望網友協助找人，若認識騎士再拜託幫幫忙告知他。

不少網友好心提供單親爸相關資訊，拼湊出男子騎車路線是從勤益科大後門往136線走赤崁頂，在赤崁頂停留與車友聊天要騎大三元，隨後在國姓福龜萊爾富購物，走國姓市區經中興路撿皮夾後，往台21線天冷白毛山、中興嶺方向騎行。

對此，埔里警分局表示，該分局國姓分駐所上月28日即受理報案，經過濾相關監視器，鎖定一名身穿黑色印有「TKD（O）」字樣T恤的自行車男騎士，清查其身分中，並呼籲拾獲他人遺失物應報警處理，據為己有恐涉犯「刑法」侵占罪嫌。

南投國姓一名單親爸爸丟失裝有4萬多元現金及證件的皮夾，經查是被單車騎士撿走，因那是生活費對家庭影響甚鉅，因此上網尋人，盼對方盡速歸還。圖／擷取自臉書「爆料公社公開版」
南投國姓一名單親爸爸丟失裝有4萬多元現金及證件的皮夾，經查是被單車騎士撿走，因那是生活費對家庭影響甚鉅，因此上網尋人，盼對方盡速歸還。圖／擷取自臉書「爆料公社公開版」
南投國姓一名單親爸爸丟失裝有4萬多元現金及證件的皮夾，經查是被單車騎士撿走，因那是生活費對家庭影響甚鉅，因此上網尋人，盼對方盡速歸還。圖／擷取自臉書「爆料公社公開版」
南投國姓一名單親爸爸丟失裝有4萬多元現金及證件的皮夾，經查是被單車騎士撿走，因那是生活費對家庭影響甚鉅，因此上網尋人，盼對方盡速歸還。圖／擷取自臉書「爆料公社公開版」

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