國道追撞車禍！大貨車「騎上」轎車嚴重變形 2人1狗驚險獲救

昨晚國道1號北上322.8公里處台南永康大灣段發生一起4車追撞事故，其中1男1女受困車內，消防隊獲報前往救援，協助轎車內2名受困者脫困後，發現車內竟還有一隻毛孩，因毛孩無法前往醫院，只好跟著消防員「返隊」，也讓消防員笑說毛孩的「狗生搭消防車成就達成」。

南市消防局昨晚10時許接獲報案，國道1號北上約322.8公里處發生2輛大貨車與1台轎車追撞車禍，轎車內1男1女受困，隨即派遣復興、仁德等消防分隊前往救援，消防人員抵達現場發現，轎車被夾在中間，且因撞擊力道大，車尾幾乎被後方大貨車車輪輾上，車頭也嚴重變形。

轎車內陳姓女駕駛及右前座陳姓男乘客一度受困，好在兩人均意識清楚，脫困後僅身上多處擦挫傷，並無生命危險，而消防人員當下發現，車內有1隻毛孩卡在後座，好在狗狗並無受傷，甚至還能「笑笑吐舌頭」，讓消防員感嘆「牠都不知道自己和飼主差點地球登出」。

不過，因醫院內無法攜帶毛孩，陳女及陳男在台南也並無認識的親友可協助帶回，毛孩最後由消防員協助收留，並「搭乘」消防車一起返隊，消防員也簡單準備水、被窩讓毛孩壓驚，今凌晨由陳女的家人將毛孩帶回家，也成為車禍救助中的溫馨小插曲。