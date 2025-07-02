萬華分局涉貪風暴擴大！調查局第3波搜索賭博電玩 多名業者、職員遭帶走
台北市警萬華分局兩線三星行政組長鄧進華，被控利用職務包庇轄區電玩業者，透過保大警務員吳嘉葳向業者索賄，台北地檢署4月依貪汙罪聲押2警獲准，調查局北機站日前發動2波搜索，經循線分析資料後，今天再鎖定廣州街綽號「國民」的李姓電玩業者搜索，帶回多名業者、職員到案，目前偵訊中。
檢調本月11日針對萬華「天下電子遊戲場」負責人曾子珆等4業者進行約談，曾子珆訊後10萬交保。當天同案約談包括「佰大電子遊戲場」業者劉正喜、會計蔡美華、職員許宥鑫。
據了解，鄧進華與吳家葳押期本月底將屆，鄧進華收押後心防鬆動，供稱有收多家業者交付的賄款，檢調從扣案資料發現，鄧進華除包庇天下與佰大電子遊戲場外，也按月收受廣州街另家電玩業者「國民」的賄賂，今天發動第3波搜索行動。
據調查，2013年11月，鄧進華調任萬華分局行政組長後，開始和電玩業者有密切接觸，經常找吳嘉葳、林裕偉敘舊，吳嘉葳每月固定會與鄧進華碰面，疑討論萬華轄內電玩遭檢舉情事。
鄧進華、吳嘉葳與員警林裕偉是大安分局老同事，其中林男曾借調調台北市警察局「靖紀小組」，專責查緝北市電玩與色情，與吳嘉葳私交甚篤，吳家葳每次去找鄧進華之前，常先去找林裕偉碰面，但2人供稱是送茶葉，否認有不正利益。
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