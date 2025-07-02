吊車翻覆驚險砸車！擋風玻璃碎裂、車頭凹陷 幸司機僅受傷

宜蘭南方澳漁港岸邊今天發生吊車翻覆意外，司機在操作吊臂時重心不穩，導致吊車側翻，吊臂砸中停在路邊的轎車，所幸轎車沒人，陳姓吊車司機腿部遭玻璃割傷，由於事件地點並非一般道路，雙方當事人自行處理後續賠償。

蘇澳警方調查，72歲陳姓吊車司機今天上午8時30分在內埤路港區岸邊執行船上機械吊掛作業，因操作吊臂不慎且未能將吊車重心穩固，以致吊車翻覆，吊臂不慎砸中停在路邊、51歲洪姓男子所有的自小客車，造成該車前擋玻璃破碎、車頭凹陷毀損。