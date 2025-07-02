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吊車翻覆驚險砸車！擋風玻璃碎裂、車頭凹陷 幸司機僅受傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳漁港岸邊今天發生吊車翻覆意外，司機在操作吊臂時重心不穩，導致吊車側翻，吊臂砸中停在路邊的轎車，所幸轎車沒人，陳姓吊車司機腿部遭玻璃割傷，由於事件地點並非一般道路，雙方當事人自行處理後續賠償。

蘇澳警方調查，72歲陳姓吊車司機今天上午8時30分在內埤路港區岸邊執行船上機械吊掛作業，因操作吊臂不慎且未能將吊車重心穩固，以致吊車翻覆，吊臂不慎砸中停在路邊、51歲洪姓男子所有的自小客車，造成該車前擋玻璃破碎、車頭凹陷毀損。

陳姓吊車司機受傷，洪姓車主接獲通知才知愛車被砸，由於事故地點位於南方澳內埤路南寧公車站牌附近，不是道路上，雙方當事人同意自行調解後續賠償事宜。蘇澳警分局呼籲業者執行大型拖吊作業，應確保作業車輛穩固並派遣相關人員執行管制及戒護工作，維護他人及自身安全。

南方澳漁港岸邊發生吊車翻覆意外，司機在操作吊臂時重心不穩，導致吊車側翻，吊臂砸中停在路邊的轎車，所幸轎車沒人。圖／民眾提供
南方澳漁港岸邊發生吊車翻覆意外，司機在操作吊臂時重心不穩，導致吊車側翻，吊臂砸中停在路邊的轎車，所幸轎車沒人。圖／民眾提供
南方澳漁港岸邊發生吊車翻覆意外，司機在操作吊臂時重心不穩，導致吊車側翻，吊臂砸中停在路邊的轎車，所幸轎車沒人。圖／民眾提供
南方澳漁港岸邊發生吊車翻覆意外，司機在操作吊臂時重心不穩，導致吊車側翻，吊臂砸中停在路邊的轎車，所幸轎車沒人。圖／民眾提供
南方澳漁港岸邊發生吊車翻覆意外，司機在操作吊臂時重心不穩，導致吊車側翻，吊臂砸中停在路邊的轎車，所幸轎車沒人。圖／民眾提供
南方澳漁港岸邊發生吊車翻覆意外，司機在操作吊臂時重心不穩，導致吊車側翻，吊臂砸中停在路邊的轎車，所幸轎車沒人。圖／民眾提供

南方澳 蘇澳 車主

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