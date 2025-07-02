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騎機車自備「風扇」 台南阿伯「涼快上路」恐噴4800元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「阿北你這樣比較涼嗎？」台南有民眾在threads社群上PO文，不知是否天氣太熱？有騎士行經長榮路段，後方架設一具風扇，隨著風扇轉啊轉啊…好不涼快。台南市警五分局指出，尚未接獲報案，但機車號牌疑為他物遮蔽，恐違反道交條例相關條例，最高可處4800元罰鍰。

這則「台南尋奇」PO文一出，引發諸多討論。民眾說，別惹他，小心他開加速器。也有民眾表示，阿北使用雙噴。甚至有民眾說，渦輪。

台南市警五分局指出，分局尚未接獲相關報案或民眾提供資料檢舉，影片中機車號牌疑似為他物遮蔽，恐違反道交條例第13條或第14條規定，最高可處所有人4800元罰鍰。

警方呼籲，駕駛人或車主應依法懸掛正確號牌，並保持其清晰可辨，不得以其他物品遮蔽、塗抹、汙損等，以維護交通安全及秩序。

「阿北你這樣比較涼嗎？」台南有民眾在threads社群上PO文，騎士後方架設一具風扇，隨著風扇轉啊轉啊…好不涼快，引發討論。圖／hotty.studio提供
「阿北你這樣比較涼嗎？」台南有民眾在threads社群上PO文，騎士後方架設一具風扇，隨著風扇轉啊轉啊…好不涼快，引發討論。圖／hotty.studio提供

台南 機車族 機車騎士 社群

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