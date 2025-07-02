獨／桃園燒臘店火警！爺爺帶頭衝出火場 祖孫三代四口逃生見真情

桃園市政府附近一棟透天民宅今下午傳火警，一樓燒臘便當店火舌不斷蔓延，濃煙直竄天際，現場還不時傳出「劈裡啪啦」爆炸聲響，二樓住戶發現時逃生不及，三代四口躲在客廳等待時機，後來見消防隊員射水灌救，由爺爺帶頭衝出火場，逃出生天。

得救後，爺爺奶奶難掩激動情緒大叫，強撐癱軟身體，一邊用身體護著1歲孫子逃到對街，爸爸一邊哭喊「先救我小孩」，確認孩子能睜眼有反應，才稍微放下心中大石；被奶奶護在懷裡的1歲嬰兒則是不哭不鬧，一雙無辜大眼隨著哭聲、消防員救災和火災爆炸聲響四處張望，最後由好心路人護送，與奶奶一起坐上救護車送醫。

爸爸表示，事發當時，他正在二樓打電腦，可能房間門關著，未察覺火警，事前也沒有任何異狀或聲響，直到爺爺告知，濃煙和火舌已經竄到二樓，眼見無法逃生，一家四口緊閉房門在二樓客廳待援，後來是爺爺見消防員射水灌救，探路認為有機會逃生，一家四口奮力一搏往前衝。

事後，一家四口因被濃煙嗆傷預防性送醫，55歲陳姓爺爺送往敏盛醫院，53歲奶奶、30歲爸爸及1歲男嬰則送聖保祿醫院，皆無生命危險。桃園市消防局指出，火勢已於下午3點撲滅，目前持續殘火處理中，起火原因待調查。