快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／桃園燒臘店火警！爺爺帶頭衝出火場 祖孫三代四口逃生見真情

聯合報／ 記者周嘉茹陳俊智／桃園即時報導

桃園市政府附近一棟透天民宅今下午傳火警，一樓燒臘便當店火舌不斷蔓延，濃煙直竄天際，現場還不時傳出「劈裡啪啦」爆炸聲響，二樓住戶發現時逃生不及，三代四口躲在客廳等待時機，後來見消防隊員射水灌救，由爺爺帶頭衝出火場，逃出生天。

得救後，爺爺奶奶難掩激動情緒大叫，強撐癱軟身體，一邊用身體護著1歲孫子逃到對街，爸爸一邊哭喊「先救我小孩」，確認孩子能睜眼有反應，才稍微放下心中大石；被奶奶護在懷裡的1歲嬰兒則是不哭不鬧，一雙無辜大眼隨著哭聲、消防員救災和火災爆炸聲響四處張望，最後由好心路人護送，與奶奶一起坐上救護車送醫。

爸爸表示，事發當時，他正在二樓打電腦，可能房間門關著，未察覺火警，事前也沒有任何異狀或聲響，直到爺爺告知，濃煙和火舌已經竄到二樓，眼見無法逃生，一家四口緊閉房門在二樓客廳待援，後來是爺爺見消防員射水灌救，探路認為有機會逃生，一家四口奮力一搏往前衝。

事後，一家四口因被濃煙嗆傷預防性送醫，55歲陳姓爺爺送往敏盛醫院，53歲奶奶、30歲爸爸及1歲男嬰則送聖保祿醫院，皆無生命危險。桃園市消防局指出，火勢已於下午3點撲滅，目前持續殘火處理中，起火原因待調查。

爺爺表示，考量聖保祿醫院收治人數有限，最多3人，妻子與孫子都送到那裡，決定把最後一個名額讓給兒子，讓兒子能夠就近照顧，自己則去敏盛，上救護車前還特別叮嚀兒子「不要擔心」、「好好照顧他們」等語；兒子也掛心爸爸，上救護車前接到親友關心電話，也要親友去敏盛照顧，不用擔心他們。

桃園市桃園區中山路一間燒臘店今發生火警，店家竄出火勢隨即發生零星爆炸聲，恐怖濃煙不斷竄出，隨後火勢蔓延附近民宅。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區中山路一間燒臘店今發生火警，店家竄出火勢隨即發生零星爆炸聲，恐怖濃煙不斷竄出，隨後火勢蔓延附近民宅。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區中山路一間燒臘店今發生火警，二樓住戶三代四口由爺爺（背對鏡頭穿深藍衣者）帶頭衝出火場，事後4人因嗆傷預防性送醫治療。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區中山路一間燒臘店今發生火警，二樓住戶三代四口由爺爺（背對鏡頭穿深藍衣者）帶頭衝出火場，事後4人因嗆傷預防性送醫治療。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區中山路一間燒臘店今發生火警，店家竄出火勢隨即發生零星爆炸聲，恐怖濃煙不斷竄出，隨後火勢蔓延附近民宅。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區中山路一間燒臘店今發生火警，店家竄出火勢隨即發生零星爆炸聲，恐怖濃煙不斷竄出，隨後火勢蔓延附近民宅。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區中山路一間燒臘店今發生火警，二樓住戶三代四口由爺爺帶頭衝出火場，事後4人因嗆傷預防性送醫治療。記者周嘉茹／攝影
桃園市桃園區中山路一間燒臘店今發生火警，二樓住戶三代四口由爺爺帶頭衝出火場，事後4人因嗆傷預防性送醫治療。記者周嘉茹／攝影

便當 奶奶 救護車 桃園 消防員 火災 爆炸 爸爸 爺爺 透天

延伸閱讀

桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」

綠指桃園藍委送禮攏絡 呂玉玲：依選罷法規定辦理

民進黨：國民黨送禮救罷免 票投同意守護桃園

桃園燒臘店惡火 濃煙漫天「市府全陷煙霧」驚悚畫面曝

相關新聞

獨／桃園燒臘店火警！爺爺帶頭衝出火場 祖孫三代四口逃生見真情

桃園市政府附近一棟透天民宅今下午傳火警，一樓燒臘便當店火舌不斷蔓延，濃煙直竄天際，現場還不時傳出「劈裡啪啦」爆炸聲響，二...

開會未到...竹科知名電子廠員工陳屍倉庫 「留2家書」向妻道歉

新竹科學園區一家知名的記憶體電子廠員工昨天上午開會時未到，隨後公司接獲員工家屬來電告知疑似有狀況，經公司內部尋人，最後在...

測速取締排行出爐！「桿王」在彰化139線 他飆148公里慘噴3.6萬

今年上半年，彰化縣固定桿測速照相取締10大排行榜出爐，「桿王」是彰化縣139線7.7公里處3811件，至於汽車超速榜首則...

承辦員刁難？殯葬業者幫往生者選牌位 疑「言語暴力」慘挨告

殯葬業者許姓男子昨天到桃園市大園生命紀念園區為往生者申請牌位時，質疑陳姓承辦員刁難當場拍桌、罵人；陳不堪受辱，到大園警分...

騎機車自備「風扇」 台南阿伯「涼快上路」恐罰4800

「阿北你這樣比較涼嗎？」台南有民眾在threads社群上PO文，不知是否天氣太熱？有騎士行經長榮路段，後方架設一具風扇，...

影／飆車噪音太擾民 新北警加強查車、查人、查車行

新北市警察局為防制危險駕駛飆車、噪音擾民，除了抓車手也要查車行，蘆洲警分局近日持搜索票至新莊區某改裝車行，逮捕涉嫌在疏洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。