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承辦員刁難？殯葬業者幫往生者選牌位 疑「言語暴力」慘挨告
殯葬業者許姓男子昨天到桃園市大園生命紀念園區為往生者申請牌位時，質疑陳姓承辦員刁難當場拍桌、罵人；陳不堪受辱，到大園警分局控告許公然侮辱、恐嚇。
大園區公所今天強調，第一線同仁依法行政，面對言語暴力與不理性行為，必須維護公務人員專業及尊嚴。另外，為強化同仁服務品質與溝通應對能力，未來將針對服務人員進行教育訓練，包含情緒應對、衝突處理等溝通技巧，提升面對突發狀況的處理能力。
警方調查，許姓業者對被告覺得委屈，他指出以往都可以先選牌位，選好後再填資料，承辦員是新手上班幾個月，堅持要先補上委託授權資料，跟他溝通就是不肯彈性處理，不考量家屬的心情，資料沒備全不給看，他會向市府申訴。
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