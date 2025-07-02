測速取締排行出爐！「桿王」在彰化139線 他飆148公里慘噴3.6萬

今年上半年，彰化縣固定桿測速照相取締10大排行榜出爐，「桿王」是彰化縣139線7.7公里處3811件，至於汽車超速榜首則是一輛黑色豐田轎車，今年元月在二林鎮太平路與修心路口被拍到飆速148公里，超速88公里，吃了3萬6000元罰單。

彰化縣目前除56處科技執法可以取締超速外，另有38支固定桿測速照相，經統計今年一月到六月為止，這些固定桿測速照相取締超速件數前3名，依次是彰化市縣139線7.7公里處3811件、台74甲線2.2K處南下3005件及芬園鄉縣139線8.537公里處1853件，也就是說被警方列為取締超速重點的縣道139線包辦一、三名。

至於4到10名，依次是大村鄉台1線201.4公里處、和美鎮和港路與西興路口、員林市員埔路與三潭巷口、鹿港鎮鹿和路2段507號、二林鎮太平路與修心路口、埤頭鄉縣152線16.5公里、和美鎮線東路5段291號南側170公尺處。

其中，至於個別汽車超速的榜首是一輛豐田黑色轎車所創下，是今年元月20日上午11時12分被位在二林鎮太平路與修心路口的固定桿測速器拍下，當時時速高達148公里，而此路段限速60公里，計超速88公里。

警方說，一般道路超速罰額在1200元到2400元之間，如果超過速限40公里以上則會被認定為危險駕駛，罰鍰金額為12000元至36000元，並吊扣牌照6個月，這輛豐田轎車即被裁處最高罰。

警方以固定桿測速取締，確實發揮減少車禍事故發生，警方說，這10處取締最多超速的路段，今年一到六月的交通事故為12件，對比去年同期19件，事故下降7件，減少39%。