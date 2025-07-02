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開會未到...竹科知名電子廠員工陳屍倉庫 「留2家書」向妻道歉

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

新竹科學園區一家知名的記憶體電子廠員工昨天上午開會時未到，隨後公司接獲員工家屬來電告知疑似有狀況，經公司內部尋人，最後在倉庫尋獲，但已氣絕身亡，案由轄區警方報請檢察官追查，檢以釐清原因。

據了解，該名員工年約40歲，在公司已經服務15年，負責電力工作，昨日上午8時半本應和同仁開會，但始終沒見到人影，剛好該名員工妻子也緊急告知在家中發現2封遺書，留給妻女的話，並向家人致歉，他的妻子擔心有狀況，立刻向公司聯繫。

公司內部也開始尋人同時調閱監視器，發現該名員工上午7點進入一間倉庫後就再也沒離開，被發現以激烈的方式氣絕身亡，目前檢警已展開調查，釐清輕生原因。該案也在網路Dcard流傳，網友留言「受不了就辭職，外面一定有好老闆的」。

對此，該公司回應表示，對於這起不幸事件深感哀悼與遺憾，將全力協助家屬處理後續事宜，提供必要支援。基於對家屬的尊重，以及配合警方進行調查中，目前不便對事件細節做任何評論或說明，懇請外界予以理解與體諒。

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新竹科學園區一家知名的記憶體電子廠員工昨天上午開會時未到，隨後公司接獲員工家屬來電告知疑似有狀況，經公司內部尋人，最後在倉庫尋獲，但已氣絕身亡。記者郭政芬／攝影
新竹科學園區一家知名的記憶體電子廠員工昨天上午開會時未到，隨後公司接獲員工家屬來電告知疑似有狀況，經公司內部尋人，最後在倉庫尋獲，但已氣絕身亡。記者郭政芬／攝影

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