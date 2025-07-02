影／飆車噪音太擾民 新北警加強查車、查人、查車行

新北市警察局為防制危險駕駛飆車、噪音擾民，除了抓車手也要查車行，蘆洲警分局近日持搜索票至新莊區某改裝車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦、涉案拼裝機車報請沒入、車行提報公安聯合稽查。

警方指出，夏季深夜容易有年輕人車聚夜遊，產生噪音妨害安寧、競速危險駕駛等問題，但部分路段強制攔查恐致危險，單純驅離難有遏阻效果，因此鎖定二重疏洪道周邊、八里重劃區等易發生路段，加裝監視器強化監控蒐證資料分析。

上個月1日凌晨，五股區中興路三段靠近疏洪道堤防邊，聚集近30輛汽機車觀看改裝機車競速飆車，警方蒐證錄影後派員驅散，事後溯源追查相關接應人、車資訊，發現當天部分改裝機車是由小廂型車運抵現場試車，廂型車來自新莊地區的改裝車行。

專案小組6月29日下午持法院核發搜索票，至新莊區民安西路某改裝機車行，查扣1輛無牌拼裝機車，逮捕1日曾到五股燒胎、競速試車的25歲廖姓技工，警詢後依刑法公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦、拼裝機車將依道路交通管理處罰條例第12條1項2款報請沒入、車行提報列入市政府公安聯合稽查重點場所。

新北市交通警察大隊指出，為防制危險駕駛、噪音擾民，各分局同步啟動區域聯防，整合即時通報與機動布點，強化巡邏攔查能量，嚴防違規車隊逃竄及集結。

另針對非法改裝業者在網路社群號召車聚危險駕駛等亂源，提報市政府啟動第三方警政機制，自5月23日至6月17日期間，已針對7家車行執行聯合稽查，成果包括查獲商業登記與稅籍地不符1件、無登記1件、疑似違章建物2處、依廢棄物清理法處罰4件、未登記改裝排氣管17輛、違規停車與占用道路作業13件，並查扣1件失竊註記機車引擎殼。