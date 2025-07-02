快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

影／飆車噪音太擾民 新北警加強查車、查人、查車行

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北警察局為防制危險駕駛飆車、噪音擾民，除了抓車手也要查車行，蘆洲警分局近日持搜索票至新莊區某改裝車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦、涉案拼裝機車報請沒入、車行提報公安聯合稽查。

警方指出，夏季深夜容易有年輕人車聚夜遊，產生噪音妨害安寧、競速危險駕駛等問題，但部分路段強制攔查恐致危險，單純驅離難有遏阻效果，因此鎖定二重疏洪道周邊、八里重劃區等易發生路段，加裝監視器強化監控蒐證資料分析。

上個月1日凌晨，五股區中興路三段靠近疏洪道堤防邊，聚集近30輛汽機車觀看改裝機車競速飆車，警方蒐證錄影後派員驅散，事後溯源追查相關接應人、車資訊，發現當天部分改裝機車是由小廂型車運抵現場試車，廂型車來自新莊地區的改裝車行。

專案小組6月29日下午持法院核發搜索票，至新莊區民安西路某改裝機車行，查扣1輛無牌拼裝機車，逮捕1日曾到五股燒胎、競速試車的25歲廖姓技工，警詢後依刑法公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦、拼裝機車將依道路交通管理處罰條例第12條1項2款報請沒入、車行提報列入市政府公安聯合稽查重點場所。

新北市交通警察大隊指出，為防制危險駕駛、噪音擾民，各分局同步啟動區域聯防，整合即時通報與機動布點，強化巡邏攔查能量，嚴防違規車隊逃竄及集結。

另針對非法改裝業者在網路社群號召車聚危險駕駛等亂源，提報市政府啟動第三方警政機制，自5月23日至6月17日期間，已針對7家車行執行聯合稽查，成果包括查獲商業登記與稅籍地不符1件、無登記1件、疑似違章建物2處、依廢棄物清理法處罰4件、未登記改裝排氣管17輛、違規停車與占用道路作業13件，並查扣1件失竊註記機車引擎殼。

警方強調將持續「查車、查人、查車行」三向併行，透過科技設備輔助、跨局處合作強勢執法，維護市民行的安全與夜的安寧。

蘆洲警分局日前持搜索票至新莊區某改裝機車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦、涉案拼裝機車報請沒入、車行提報公安聯合稽查。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局日前持搜索票至新莊區某改裝機車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦、涉案拼裝機車報請沒入、車行提報公安聯合稽查。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局日前持搜索票至新莊區某改裝機車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦、涉案拼裝機車報請沒入、車行提報公安聯合稽查。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局日前持搜索票至新莊區某改裝機車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦、涉案拼裝機車報請沒入、車行提報公安聯合稽查。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局日前持搜索票至新莊區某改裝機車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦、涉案拼裝機車報請沒入、車行提報公安聯合稽查。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局日前持搜索票至新莊區某改裝機車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦、涉案拼裝機車報請沒入、車行提報公安聯合稽查。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局日前持搜索票至新莊區某改裝機車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局日前持搜索票至新莊區某改裝機車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局日前持搜索票至新莊區某改裝機車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦、涉案拼裝機車報請沒入、車行提報公安聯合稽查。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局日前持搜索票至新莊區某改裝機車行，逮捕涉嫌在疏洪道旁飆車的廖姓男子，依公共危險罪嫌移送法辦、涉案拼裝機車報請沒入、車行提報公安聯合稽查。記者林昭彰／翻攝

噪音 改裝車 新北 機車行 警察

延伸閱讀

遠離幽靈捕撈風險 新北將推「流刺網退出東北角」保育生態

新北三芝「海風西瓜」聞名 7月6日辦西瓜趣味競賽與市集

新北五股濕地賞燕 北市騎樓燕糞擾民

台74線噪音大居民受不了 此地將增設240公尺長隔音牆改善

相關新聞

獨／桃園燒臘店火警！爺爺帶頭衝出火場 祖孫三代四口逃生見真情

桃園市政府附近一棟透天民宅今下午傳火警，一樓燒臘便當店火舌不斷蔓延，濃煙直竄天際，現場還不時傳出「劈裡啪啦」爆炸聲響，二...

開會未到...竹科知名電子廠員工陳屍倉庫 「留2家書」向妻道歉

新竹科學園區一家知名的記憶體電子廠員工昨天上午開會時未到，隨後公司接獲員工家屬來電告知疑似有狀況，經公司內部尋人，最後在...

測速取締排行出爐！「桿王」在彰化139線 他飆148公里慘噴3.6萬

今年上半年，彰化縣固定桿測速照相取締10大排行榜出爐，「桿王」是彰化縣139線7.7公里處3811件，至於汽車超速榜首則...

承辦員刁難？殯葬業者幫往生者選牌位 疑「言語暴力」慘挨告

殯葬業者許姓男子昨天到桃園市大園生命紀念園區為往生者申請牌位時，質疑陳姓承辦員刁難當場拍桌、罵人；陳不堪受辱，到大園警分...

騎機車自備「風扇」 台南阿伯「涼快上路」恐罰4800

「阿北你這樣比較涼嗎？」台南有民眾在threads社群上PO文，不知是否天氣太熱？有騎士行經長榮路段，後方架設一具風扇，...

影／飆車噪音太擾民 新北警加強查車、查人、查車行

新北市警察局為防制危險駕駛飆車、噪音擾民，除了抓車手也要查車行，蘆洲警分局近日持搜索票至新莊區某改裝車行，逮捕涉嫌在疏洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。