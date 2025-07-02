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雲林斗六圓環昨傳爆炸聲 緊鄰銀行民眾驚嚇！現場發現破碎殘骸
雲林縣斗六市圓環路邊昨天晚上7時多突傳出爆炸聲響，甚至還有紅色火光，因緊鄰銀行旁，一度引起民眾恐慌，警方獲報後到現場，在地上發現破碎的飲料罐及疑似炮竹煙火痕跡，不排除有民眾惡作劇，已調閱監視器鎖定可疑犯嫌。
昨晚7時多有民眾在斗六圓環目擊在農田水利署雲林管理處及一家銀行外，突然傳出爆炸聲並有火光及濃煙出現，警方趕到現場，立即拉起封鎖線，有民眾誤以為是電箱爆炸，但台電雲林區處表示，該處並無台電設備，不明爆裂物與台電無關，且附近電力供應皆正常。
警方在現場地上發現破損飲料罐及炮竹煙火痕跡，是否有民眾惡作劇將煙火塞進飲料罐引爆，警方已調閱案發周遭監視器，目前已掌握可疑犯嫌，將查緝到案以釐清案情。警方也呼籲，民眾無故於公共場所或道路邊施放爆竹煙火，恐有違法之虞。
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