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拒載起口角！小黃運將榔頭毆醉漢 追擊辯「自衛」遭訴殺人未遂

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

楊姓男子在台北市內湖區某加油站前攔計程車遭拒，與司機趙姓男子爭吵，趙憤而持榔頭攻擊楊，致榔頭手柄斷裂、楊受傷送醫，雖趙事後主張「自衛」行為，士檢偵結仍依殺人未遂罪嫌起訴。

起訴指出，楊男2024年9月6日晚上7時許飲酒後，在內湖某加油站外攔停計程車，趙男見其酒醉不願載送，兩人旋即爆發爭吵，趙男憤而從計程車後車箱拿出一支榔頭，朝楊男面部攻擊2次，暴行使榔頭手柄斷裂，楊男也受傷倒地，被送醫治療。

經治療診斷，楊男受有顱骨骨折、腦出血、耳膜破裂等多種傷勢；趙男到案則主張自己是「自衛」行為。不過檢方清查相關監視器畫面、診斷書、筆錄等事證，認定趙男在楊男倒地無攻擊能力時，仍追擊楊男，所為與自衛無關，主觀犯意明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

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內湖 加油站 殺人未遂 計程車

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