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台中1歲女童發高燒飆40度 父慌了當街攔警車助送醫
台中市陳姓女童昨天發高燒超過40度，陳父在潭子區攔下保大警車，協助開道，將40分鐘的車程縮短到15分鐘，順利讓女童獲得妥適治療。
台中市保安警察大隊警員昨天凌晨巡邏，行經潭子區中山路、中興路口時，陳姓男子攔下保大巡邏車，求助1歲女兒發高燒到40幾度，但中國附醫距離有40分鐘車程，擔心發生意外，情急之下才攔車求助。
警方得知後，趕緊開啟警車的警示燈，鳴笛引導陳男車輛趕赴醫院，原需40分鐘車程，在警車協助下，僅用不到15分鐘便順利抵達，讓女童即時獲得救治、成功脫險。
台中市保大大隊長蔡其望表示，警察的職責不僅是維護治安、打擊犯罪，更應懷抱同理心，在民眾有急難之際挺身而出。
此次保大第二中隊員警展現「人溺己溺」的精神與迅速反應的專業能力，真正落實「人民保母」的使命與承諾。
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