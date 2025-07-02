快訊

桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」

NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

重大更新！Threads正式開放私訊功能 想互丟串文有這前提

聽新聞
0:00 / 0:00

台中1歲女童發高燒飆40度 父慌了當街攔警車助送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女童昨天發高燒超過40度，陳父在潭子區攔下保大警車，協助開道，將40分鐘的車程縮短到15分鐘，順利讓女童獲得妥適治療。

台中市保安警察大隊警員昨天凌晨巡邏，行經潭子區中山路、中興路口時，陳姓男子攔下保大巡邏車，求助1歲女兒發高燒到40幾度，但中國附醫距離有40分鐘車程，擔心發生意外，情急之下才攔車求助。

警方得知後，趕緊開啟警車的警示燈，鳴笛引導陳男車輛趕赴醫院，原需40分鐘車程，在警車協助下，僅用不到15分鐘便順利抵達，讓女童即時獲得救治、成功脫險。

台中市保大大隊長蔡其望表示，警察的職責不僅是維護治安、打擊犯罪，更應懷抱同理心，在民眾有急難之際挺身而出。

此次保大第二中隊員警展現「人溺己溺」的精神與迅速反應的專業能力，真正落實「人民保母」的使命與承諾。

台中市1歲女童昨天發高燒，女童父親攔下保大警車，協助開道送醫。圖／台中市警局提供
台中市1歲女童昨天發高燒，女童父親攔下保大警車，協助開道送醫。圖／台中市警局提供

台中市 女童 發燒 警車

延伸閱讀

影／宜蘭警車疑闖平交道卡柵欄 警方說明：不算違規

入場得刷身分證…台中警協調夜店推「過卡辨識」護學子

五股觀音山區公車下坡對撞機車 69歲騎士腦部術後未脫險

再晚一天恐怕就死了…林明佐昨清創手術3、4小時 家屬發聲了

相關新聞

影／阿伯靠助行器上車後開車 網友看到影片驚呼「移動式神主牌」

台中市神岡區一名長者日前持助行器上下車再開車，網友看到影片驚呼又是移動式神主牌，豐原警分局今天表示，已主動調查這名駕駛人...

影／飆車噪音太擾民 新北警加強查車、查人、查車行

新北市警察局為防制危險駕駛飆車、噪音擾民，除了抓車手也要查車行，蘆洲警分局近日持搜索票至新莊區某改裝車行，逮捕涉嫌在疏洪...

雲林斗六圓環昨傳爆炸聲 緊鄰銀行民眾驚嚇！現場發現破碎殘骸

雲林縣斗六市圓環路邊昨天晚上7時多突傳出爆炸聲響，甚至還有紅色火光，因緊鄰銀行旁，一度引起民眾恐慌，警方獲報後到現場，在...

拒載起口角！小黃運將榔頭毆醉漢 追擊辯「自衛」遭訴殺人未遂

楊姓男子在台北市內湖區某加油站前攔計程車遭拒，與司機趙姓男子爭吵，趙憤而持榔頭攻擊楊，致榔頭手柄斷裂、楊受傷送醫，雖趙事...

台中1歲女童發高燒飆40度 父慌了當街攔警車助送醫

台中市陳姓女童昨天發高燒超過40度，陳父在潭子區攔下保大警車，協助開道，將40分鐘的車程縮短到15分鐘，順利讓女童獲得妥...

三度當街強吻身心障礙女 土城男猥褻遭訴

新北市土城區一名何姓男子，今年5月底時，見一名患有小兒麻痺及身心障礙的女子，獨自坐在超商前階梯上等待母親來接回家，竟連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。