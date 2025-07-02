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殯葬業者拍桌罵生命園區公務員「你什麼咖」 被依恐嚇、公然侮辱罪嫌送辦

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市一間禮儀公司的員工55歲許姓男子於昨(1)日下午15時許，陪同家屬至桃園市大園生命紀念園區辦理業務，疑似因資料不齊無法申辦，竟情緒失控拍桌、飆罵承辦業務的公務員32歲陳姓男子，大園警分局獲報後，將許男依恐嚇及公然侮辱等罪嫌送辦。

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大園生命紀念園區傳出有公務員遭殯葬業者飆罵。圖：讀者提供

據《ETtoday》報導，許男當時陪同家屬至大園生命紀念園區辦業務，因資料不齊，陳男依規定要求許男補件，許男竟當場暴怒，拍桌飆罵對方，脫口而出「整天找麻煩，就你最規矩」、「你什麼咖」、「他奶奶的」等字眼，嚇壞在場所有人，整起衝突約有5分鐘，過程中陳男均保持冷靜、耐心與對方說明相關規定，後續為避免事態失控，才通報上級、報警處理。

對此，大園派出所表示，許男至大園生命紀念園區辦理業務，疑似因資料不齊無法申辦，許男情緒失控對承辦人員陳男謾罵，陳男後續至派出所報案，警方依規定受理，通知許男到案說明，依恐嚇及公然侮辱等罪嫌送辦。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：殯葬業者拍桌罵生命園區公務員「你什麼咖」 被依恐嚇、公然侮辱罪嫌送辦

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