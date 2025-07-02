殯葬業者拍桌罵生命園區公務員「你什麼咖」 被依恐嚇、公然侮辱罪嫌送辦
桃園市一間禮儀公司的員工55歲許姓男子於昨(1)日下午15時許，陪同家屬至桃園市大園生命紀念園區辦理業務，疑似因資料不齊無法申辦，竟情緒失控拍桌、飆罵承辦業務的公務員32歲陳姓男子，大園警分局獲報後，將許男依恐嚇及公然侮辱等罪嫌送辦。
據《ETtoday》報導，許男當時陪同家屬至大園生命紀念園區辦業務，因資料不齊，陳男依規定要求許男補件，許男竟當場暴怒，拍桌飆罵對方，脫口而出「整天找麻煩，就你最規矩」、「你什麼咖」、「他奶奶的」等字眼，嚇壞在場所有人，整起衝突約有5分鐘，過程中陳男均保持冷靜、耐心與對方說明相關規定，後續為避免事態失控，才通報上級、報警處理。
對此，大園派出所表示，許男至大園生命紀念園區辦理業務，疑似因資料不齊無法申辦，許男情緒失控對承辦人員陳男謾罵，陳男後續至派出所報案，警方依規定受理，通知許男到案說明，依恐嚇及公然侮辱等罪嫌送辦。
本文章來自《桃園電子報》。原文：殯葬業者拍桌罵生命園區公務員「你什麼咖」 被依恐嚇、公然侮辱罪嫌送辦
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言