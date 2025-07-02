快訊

桃園燒臘店被惡火吞噬 一家三代衝出火場「先救我小孩」

NBA／中場表演「大媽」出事了！人不慎摔落坐輪椅退場

重大更新！Threads正式開放私訊功能 想互丟串文有這前提

聽新聞
0:00 / 0:00

三度當街強吻身心障礙女 土城男猥褻遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區一名何姓男子，今年5月底時，見一名患有小兒麻痺及身心障礙的女子，獨自坐在超商前階梯上等待母親來接回家，竟連續三度藉故攀談強吻女方，所幸最後超商店員察覺有異，出面攔阻並報警逮人。新北地檢署依2個乘機猥褻及1個強制猥褻罪起訴何男。

檢警調查，被害人因身心障礙及行動不便，平時都會跟母親相約土城中正路上某超商，等待母親下班後接她回家。今年5月26日晚間6時許，何男見被害人獨自坐在土城中正路某超商前階梯上，從其外型、言行舉止及小兒麻痺症狀，即可輕易發現對方屬身心障礙且有心智缺陷之人，上前攀談後，竟摟肩及強吻被害人。

隔天傍晚近6時，何男在同處又發現被害人坐在原地，於是一面與被害人攀談，一面將被害人帶往鄰近大樓的防火巷，在巷內撫摸被害人胸部和親吻嘴巴。據被害人供稱，當晚返家途中，女兒神色、情緒便出現異常。

2天後的晚間6時許，何男試圖三度故技重施，這次被害人心中已有警惕，於是出手推開何男，何男仍試圖強行環抱被害人親吻。所幸超商內陳姓店員見狀，立刻步出店外制止何男，攔阻其離去並報警，警方到場將何男依現行犯逮捕。

新北市土城區一名何姓男子，見一名患有小兒麻痺及身心障礙的女子，獨自坐在超商前階梯上等待母親來接回家，竟三度藉故攀談強吻、猥褻女方，遭新北地檢署依乘機猥褻及強制猥褻罪起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片
新北市土城區一名何姓男子，見一名患有小兒麻痺及身心障礙的女子，獨自坐在超商前階梯上等待母親來接回家，竟三度藉故攀談強吻、猥褻女方，遭新北地檢署依乘機猥褻及強制猥褻罪起訴。圖／示意圖，聯合報系資料照片

土城 被害人 超商

延伸閱讀

妻子產後拒愛愛！士官夜闖猥褻13歲小姨子 13年後1原因被揭發提告

遭女實習生提告猥褻性侵 導演北村豐晴及攝影指導不起訴

天氣酷熱土城鐵皮倉庫大火 延燒200坪無人傷亡

侯友宜視察捷運土城樹林線…關鍵標招標中 苦候中央8個月

相關新聞

影／阿伯靠助行器上車後開車 網友看到影片驚呼「移動式神主牌」

台中市神岡區一名長者日前持助行器上下車再開車，網友看到影片驚呼又是移動式神主牌，豐原警分局今天表示，已主動調查這名駕駛人...

影／飆車噪音太擾民 新北警加強查車、查人、查車行

新北市警察局為防制危險駕駛飆車、噪音擾民，除了抓車手也要查車行，蘆洲警分局近日持搜索票至新莊區某改裝車行，逮捕涉嫌在疏洪...

雲林斗六圓環昨傳爆炸聲 緊鄰銀行民眾驚嚇！現場發現破碎殘骸

雲林縣斗六市圓環路邊昨天晚上7時多突傳出爆炸聲響，甚至還有紅色火光，因緊鄰銀行旁，一度引起民眾恐慌，警方獲報後到現場，在...

拒載起口角！小黃運將榔頭毆醉漢 追擊辯「自衛」遭訴殺人未遂

楊姓男子在台北市內湖區某加油站前攔計程車遭拒，與司機趙姓男子爭吵，趙憤而持榔頭攻擊楊，致榔頭手柄斷裂、楊受傷送醫，雖趙事...

台中1歲女童發高燒飆40度 父慌了當街攔警車助送醫

台中市陳姓女童昨天發高燒超過40度，陳父在潭子區攔下保大警車，協助開道，將40分鐘的車程縮短到15分鐘，順利讓女童獲得妥...

三度當街強吻身心障礙女 土城男猥褻遭訴

新北市土城區一名何姓男子，今年5月底時，見一名患有小兒麻痺及身心障礙的女子，獨自坐在超商前階梯上等待母親來接回家，竟連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。