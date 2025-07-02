三度當街強吻身心障礙女 土城男猥褻遭訴

新北市土城區一名何姓男子，今年5月底時，見一名患有小兒麻痺及身心障礙的女子，獨自坐在超商前階梯上等待母親來接回家，竟連續三度藉故攀談強吻女方，所幸最後超商店員察覺有異，出面攔阻並報警逮人。新北地檢署依2個乘機猥褻及1個強制猥褻罪起訴何男。

檢警調查，被害人因身心障礙及行動不便，平時都會跟母親相約土城中正路上某超商，等待母親下班後接她回家。今年5月26日晚間6時許，何男見被害人獨自坐在土城中正路某超商前階梯上，從其外型、言行舉止及小兒麻痺症狀，即可輕易發現對方屬身心障礙且有心智缺陷之人，上前攀談後，竟摟肩及強吻被害人。

隔天傍晚近6時，何男在同處又發現被害人坐在原地，於是一面與被害人攀談，一面將被害人帶往鄰近大樓的防火巷，在巷內撫摸被害人胸部和親吻嘴巴。據被害人供稱，當晚返家途中，女兒神色、情緒便出現異常。