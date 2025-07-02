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三度當街強吻身心障礙女 土城男猥褻遭訴
新北市土城區一名何姓男子，今年5月底時，見一名患有小兒麻痺及身心障礙的女子，獨自坐在超商前階梯上等待母親來接回家，竟連續三度藉故攀談強吻女方，所幸最後超商店員察覺有異，出面攔阻並報警逮人。新北地檢署依2個乘機猥褻及1個強制猥褻罪起訴何男。
檢警調查，被害人因身心障礙及行動不便，平時都會跟母親相約土城中正路上某超商，等待母親下班後接她回家。今年5月26日晚間6時許，何男見被害人獨自坐在土城中正路某超商前階梯上，從其外型、言行舉止及小兒麻痺症狀，即可輕易發現對方屬身心障礙且有心智缺陷之人，上前攀談後，竟摟肩及強吻被害人。
隔天傍晚近6時，何男在同處又發現被害人坐在原地，於是一面與被害人攀談，一面將被害人帶往鄰近大樓的防火巷，在巷內撫摸被害人胸部和親吻嘴巴。據被害人供稱，當晚返家途中，女兒神色、情緒便出現異常。
2天後的晚間6時許，何男試圖三度故技重施，這次被害人心中已有警惕，於是出手推開何男，何男仍試圖強行環抱被害人親吻。所幸超商內陳姓店員見狀，立刻步出店外制止何男，攔阻其離去並報警，警方到場將何男依現行犯逮捕。
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