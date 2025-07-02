釣蝦場老闆沉迷賭博輸光家產 淪竊賊潛民宅偷500萬名錶遭逮

新北市林口區1間家庭式工廠日前遭闖空門，50多萬外幣及8支名錶被偷總損失超過500萬元。林口警鎖定49歲蔡男涉案，上月25日循線至桃園拘提蔡男並起出所有贓物及改造手槍。蔡男坦承因賭博輸光家產才會行竊，詢後依槍砲及加重竊盜罪嫌送辦。

據了解，犯案的49歲蔡男原本在桃園經營釣蝦場，但因沉溺賭博致使家產全部輸光。蔡男不但未收手還持續沾賭，因沉重的賭債壓力及維持生活所需，蔡男竟心生歹念闖空門行竊。6月17日凌晨潛入新北市林口區1間住家兼工廠行竊，得手台幣及多國外幣合計約50萬元，還有戒指、勞力士、百達翡麗、伯爵等名錶共8支，損失總價值初估超過500萬元。

被害人發現遭竊立即報警，林口警調閱監視器發現，嫌犯疑為躲避查緝掩人耳目，不顧正值酷熱夏季身穿雨衣潛入屋內行竊。警方比對監視影像及車輛軌跡後鎖定49歲蔡男涉嫌，上月25日持拘票前往桃園市將蔡男拘提到案，並在蔡男住處及車內起獲改造手槍、子彈、空氣槍與氣瓶等證物，還查扣美金及其他外幣共約50萬元、勞力士等8支名錶、戒指1枚，被害人遭竊的財物全都原封未動。