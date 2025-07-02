桃園男子曾疑吸「喪屍菸彈」撞警車 安全帽未扣又遭盤查

37歲王姓機車騎士昨晚行經桃園市中壢區因安全帽未扣遭警攔停要舉發，且後座的26歲高男舉止異常，2人未帶證件經查皆有多筆刑案紀錄，且拒絕警方進一步盤查，過程中言語激動，警立即請求支援並保護管束帶回王男，待情緒平復後，簽收交通違規單離去。警也發現高男去年曾疑因吸食喪屍菸彈於台一線上衝撞警車。

高男以「真的不用這樣欺負人」為題與網路上發文表示，他跟叔叔出門安全帽沒扣好遭攔查，已解釋扣子壞掉，但仍被搜身，且開罰單未帶警用小電腦要他們在路邊等其他同事送來，後來更出動多名員警將叔叔帶走。

雙方過程中出現爭吵，高男自述未帶證件但有報身分證號，但警方卻回應無法查證身分，雙方情緒愈來愈激動。

中壢警分局回應，昨晚10時5分許，行經新興路194巷18號前時，發現王男騎乘機車未扣安全帽，違反道路交通管理處罰條例第31條第6項規定，遂予以攔停盤查欲依法舉發。

中壢警說，經查王男與同行高男皆未攜帶身分證明文件，所報證號與資料照片顯有落差，且言行舉止異常亢奮，基於2人均有多筆刑案紀錄等素行，遂依警察職權行使法第6條進一步詢問，但高男表示不同意，員警立即停止盤查，並通報支援警力到場協助。

中壢警表示，現場王男2人因不耐等候，對警方執法產生齟齬，過程中情緒激動言語激烈並以行動抗拒推擠，為避免衝突升高致生危險，警方對王男實施管束，將其帶返所內安置，待其情緒平復後，王男坦承因一時情緒失控所致，於10時40分許簽收交通違規告發單後自行離去。

不過警方調查發現，高男去年10月就曾於台1線中華路上撞擊警車，導致警車追撞前方2輛汽車，當時下車時不僅手持裝有喪屍菸彈的電子菸，更神智不清，初篩為毒品陽性反應，當時依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

中壢分局長林鼎泰表示，警方均依法行政，提醒民眾毒品對個人健康與家庭關係皆有嚴重危害，更衍生治安與交通安全問題，呼籲民眾切勿施用毒品，萬不可施用毒品後駕駛交通工具，以免危及自身與他人安全。 37歲王姓機車騎士昨晚行經桃園市中壢區因安全帽未扣遭警攔停要舉發，與警發生衝突。記者翁唯真／攝影

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885