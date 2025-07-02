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影／二名戒毒者彰化醫院爆衝突！疑為600元欠款 男子被刺死

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰化醫院今天上午疑似發生二名戒毒者因金錢糾紛而發生口角，蔣姓男子向李男追討日前借他的600元，兩人走到醫院外談判，卻一言不合，蔣男持刀刺向李男，造成49歲李男傷重不治，警方已逮捕蔣男，釐清案情中。

據了解，這起兇殺案發生在今天上午7 點多，2名男子是定期到醫院服用美沙酮的戒毒者，疑因金錢糾紛起口角，二人到醫院一旁的稻田理論時，一言不合，蔣男（48歲）持刀刺向李男，李男一度還想走回醫院求救，而倒在醫院停車場旁的草地，留下一灘鮮血，倒臥血泊中，目擊路人趕緊向院方通報，將李男送進急診救治，但李男急救至8時4分仍傷重不治。

警方也在現場逮捕蔣男，據了解李男在前二天曾向蔣男借600元，蔣男今天遇到李男時，要求李男還錢，兩人走到醫院旁稻田談判時，兩人起口角，蔣男說李男揮拳要打他，他拿出包包內的野外求生刀自我防衛，雙方奪刀過程，李男的左前胸靠近脖子處遭刺一刀，鮮血直流最後傷重不治，蔣男則左手挫傷，警方還在釐清真相中。

二名戒毒者疑因金錢糾紛，兩人在彰化醫院旁稻田談判，蔣姓男子卻持刀將49歲李男刺死，警方獲報前往逮捕蔣男及搜證。圖／民眾提供
二名戒毒者疑因金錢糾紛，兩人在彰化醫院旁稻田談判，蔣姓男子卻持刀將49歲李男刺死，警方獲報前往逮捕蔣男及搜證。圖／民眾提供
二名戒毒者疑因金錢糾紛，兩人在彰化醫院旁稻田談判，蔣姓男子卻持刀將49歲李男刺死，警方獲報前往逮捕蔣男及搜證。圖／民眾提供
二名戒毒者疑因金錢糾紛，兩人在彰化醫院旁稻田談判，蔣姓男子卻持刀將49歲李男刺死，警方獲報前往逮捕蔣男及搜證。圖／民眾提供
彰化醫醫院今天上午二名戒毒者因發生口角糾紛，蔣姓男子持刀將49歲李男刺死，草地留下一大片血跡。圖／民眾提供
彰化醫醫院今天上午二名戒毒者因發生口角糾紛，蔣姓男子持刀將49歲李男刺死，草地留下一大片血跡。圖／民眾提供
李男被刺傷，經目擊者通報送進醫院急診室急救後仍傷重不治。圖／民眾提供
李男被刺傷，經目擊者通報送進醫院急診室急救後仍傷重不治。圖／民眾提供

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停車場 彰化 戒毒

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