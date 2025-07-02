天氣炎熱穿雨衣出沒遭鎖定 林口警逮人破竊案

林口分局日前獲報1起住宅竊盜案，警方調閱監視器畫面發現有民眾大熱天卻穿雨衣出沒在案發現場附近，經鎖定後展開偵辦，順利逮人並起出部分贓證物，詢後依加重竊盜等罪嫌送辦。

林口分局今天發布新聞稿指出，林姓被害人6月17日報案稱其住家疑遭侵入，經清點發現遭竊現金及多國外幣共約新台幣50萬元，另有戒指、勞力士、百達翡麗、伯爵等名錶共8支，初估損失逾500萬元。

警方表示，警方獲報組成專案小組展開偵辦，由於天氣炎熱，經調閱監視器畫面看到竟有民眾穿著雨衣，於凌晨3時許出沒被害人居住工廠附近，於是鎖定並深入調查，透過比對監視器影像及所駕駛車輛軌跡等，確認犯嫌為家住桃園市八德區的49歲蔡姓男子。

警方表示，25日向新北地檢聲請拘票、搜索票，前往桃園將蔡男逮捕並在車內起獲改造手槍1把、子彈15發、空氣槍1把與氣瓶5支，另查扣外幣及8支名錶、戒指1枚等贓證物。

警方表示，經詢問，蔡男疑因沉迷賭博，經濟拮据才鋌而走險犯案。警詢後依槍砲及加重竊盜等罪嫌將蔡男移送法辦，並持續溯源偵辦，追查槍枝來源，並釐清是否涉及其他不法行為。