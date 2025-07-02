台中2官員遭毆傷 科長驚曝：得罪業者、有人想教訓局長

台中市時任地政局重劃科陳姓科長、大里地政事務所施姓主任前後遭遇埋伏遭毆打，檢警查出幕後是長春自辦重劃會王姓理事長教唆，陳也證稱，對方曾私下表達希望通融登記抵費地，自己未通融得罪業者，且施曾任秘書室主任也遭毆，坦言「可能有人想警告地政局長。」

檢警調查，王姓理事長對陳姓科長、施姓主任不滿，與張姓友人謀議以1個人15萬元代價，找人出面教訓對方。2023年7月28日、8月24日，前後在2人家前埋伏、持棍棒痛毆成傷還錄影，台中地院依傷害罪判王男、張男各2年、1年4月。

陳姓科長證稱，當天有人吆喝朝他衝過來持木棍攻擊頭，並稱自己主辦重劃業務，在自辦重劃可能因行政程序未通融而得罪自辦重劃業者，當時是單元十二長春自辦重劃會因為自辦重劃後要登記及出售抵費地。

陳說，因此自辦重劃會會與地政局重劃科討論抵費地出售比例，重劃科原則均是以私有土地登記比例決定抵費地登記比例，長春自辦重劃會希望台中市政府同意擴大抵費地比例，但為擴大抵費地部分是地主有異議，且有提出民事訴訟。

陳指出，同意及擴大抵費地決行層級為市政府地政局專門委員，重劃科科長上面為專門委員，專門委員之上為主任秘書，主任秘書上面為局長及副局長，長春自辦重劃會認為地政局局長可以決定抵費地，也有透過民意代表找他們。

陳表示，王男是長春自辦重劃會理事長有動機，曾私下表達希望他通融登記抵費地，另施曾任秘書室主任，被毆可能是有人想警告地政局長。

施則說，有人按他家電鈴表示車子碰撞，他出來確認就遭毆肚子，隔天出門上班就被鋁棒攻擊，而地政局有土地重劃審查業務會涉及利益，但他沒有經手此項業務，且重劃科科長先前也遭毆打，他曾任秘書室，是地政局局長的主要幕僚，在公開場合他常與地政局局長一同出現。