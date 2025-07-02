快訊

幕後／國防預算歷年最高 藍高層多次向谷立言說明美方充分知悉

MLB／大谷翔平明星賽前敲30轟史上第4人 開轟助威山本由伸

小S次女Lily畫作被質疑模仿奈良美智？大師親發聲：不要誤會我很開心

失智婦買冰走失6公里 龜山警暖心助團圓

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龜山區一名罹患阿茲海默症的7旬陳婦老婦昨(1)日上午與丈夫前往朝陽公園做生意，外出買冰時卻走失，晚間21時獨自徘徊於萬壽路段之超商內，所幸龜山警分局員警即時伸出援手，助其順利與家人團圓，畫下溫馨結局。

S 467255655
為確保婦人安全，員警先行將其帶返派出所安置休息。圖：讀者提供

龜山派出所說明，警員陳俊諺、蔡佳峻及實習生林竣浩於昨日晚間接獲報案，稱在龜山區萬壽路段之超商門市內，有一名疑似迷途老婦需要協助，經由超商員工引導，發現陳婦滿頭大汗、神情恍惚，獨自在店內來回走動，明顯脫水疲憊，員警主動上前關心，遞上茶水供其補充水分，並發現該名婦人疑似患有失智症，反應遲緩且雙手顫抖，無法清楚表達個人資訊與去向。

S 467255653
陳婦外出買冰時卻走失，晚間21時獨自徘徊於超商內。圖：讀者提供

為確保婦人安全，員警先行將其帶返派出所安置休息，並設法查詢家人聯絡方式，陳婦丈夫聞訊後火速趕往派出所，見到失蹤數小時的妻子平安無事，激動不已，而陳婦見到丈夫前來，臉上也浮現幸福的笑容，夫妻倆在警方見證下溫馨相擁、互相攙扶，踏上回家路。

警方說明，經了解，陳婦患有嚴重阿茲海默症，平時由丈夫全程陪伴照顧，當日上午兩人一同前往朝陽公園擺攤做生意，陳婦如常外出買冰，未料卻走失至約6公里外，音訊全無。丈夫焦急四處尋人數小時未果，正欲前往派出所報案之際，接獲警方來電，得知愛妻已平安尋獲，讓他如釋重負，連聲感謝警方的熱心協助。

警方呼籲，失智症患者走失風險高，家屬應盡量陪同在側，並可配戴愛心手鍊或設置緊急聯絡資訊，以利警方及民眾即時提供協助，守護家人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智婦買冰走失6公里 龜山警暖心助團圓

延伸閱讀：

  1. 國3大溪路段火燒車！小貨車遭惡火吞噬 整輛燒剩骨架
  2. 桃園科技執法中心導覽體驗報名開跑 桃警：歡迎組團參加

丈夫 失智症 超商

延伸閱讀

常作噩夢竟是失智症前兆！ 醫喊「夢到這1事」：小心心血管出問題　

40赫茲聲光治失智？專家解析研究提醒謹慎看待

趁媽媽上班偷溜出門 龜山警助4歲女童返家

孕婦羊水破了！龜山警10分鐘開道送醫 母女均安

相關新聞

彰化戒毒者醫院發生口角 49歲男子今早被刺死

彰化縣彰化醫醫院今天上午疑似發生二名戒毒者因口角發生糾紛，其中蔣姓男子持刀刺向李男，造成49歲李男傷重不治，警方已逮捕蔣...

影／阿伯靠助行器上車後開車 網友看到影片驚呼「移動式神主牌」

台中市神岡區一名長者日前持助行器上下車再開車，網友看到影片驚呼又是移動式神主牌，豐原警分局今天表示，已主動調查這名駕駛人...

影／豐原茶行被潑漆警函辦3人 他們囂張半夜到茶行和警局溜狗和烏龜

台中市豐原區一家茶行日前半夜被潑紅漆，警方查獲3人法辦後，他們今天凌晨到茶行和豐原警分局門前溜狗和烏龜，男子自拍影片抱著...

「仙塔律師」深夜發文切割詐團 知情人士揭真相

網紅「仙塔律師」李宜諪涉助詐團隱匿近400萬元的BMW休旅車，被檢方諭令70萬元交保，李宜諪昨深夜發文救火，強調自己只是...

影／新北蘆洲住宅火警 男屋主灼傷送醫

新北市蘆洲區中山一路上午8時51分發生住宅火警，1幢5層樓公寓的頂樓鐵皮加蓋屋冒出火煙，59歲男屋主初期滅火時被熱氣灼傷...

影／69歲男子駕車疑變換車道 不慎打橫遭「軍卡」推撞近10公尺

新北市69歲王姓男子今天開車行經中和區成功路，疑變換車道不慎，遭同向軍卡撞上，整輛車打橫被推撞近10公尺才停下。駕駛雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。