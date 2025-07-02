桃園市龜山區一名罹患阿茲海默症的7旬陳婦老婦昨(1)日上午與丈夫前往朝陽公園做生意，外出買冰時卻走失，晚間21時獨自徘徊於萬壽路段之超商內，所幸龜山警分局員警即時伸出援手，助其順利與家人團圓，畫下溫馨結局。

為確保婦人安全，員警先行將其帶返派出所安置休息。圖：讀者提供

龜山派出所說明，警員陳俊諺、蔡佳峻及實習生林竣浩於昨日晚間接獲報案，稱在龜山區萬壽路段之超商門市內，有一名疑似迷途老婦需要協助，經由超商員工引導，發現陳婦滿頭大汗、神情恍惚，獨自在店內來回走動，明顯脫水疲憊，員警主動上前關心，遞上茶水供其補充水分，並發現該名婦人疑似患有失智症，反應遲緩且雙手顫抖，無法清楚表達個人資訊與去向。

陳婦外出買冰時卻走失，晚間21時獨自徘徊於超商內。圖：讀者提供

為確保婦人安全，員警先行將其帶返派出所安置休息，並設法查詢家人聯絡方式，陳婦丈夫聞訊後火速趕往派出所，見到失蹤數小時的妻子平安無事，激動不已，而陳婦見到丈夫前來，臉上也浮現幸福的笑容，夫妻倆在警方見證下溫馨相擁、互相攙扶，踏上回家路。

警方說明，經了解，陳婦患有嚴重阿茲海默症，平時由丈夫全程陪伴照顧，當日上午兩人一同前往朝陽公園擺攤做生意，陳婦如常外出買冰，未料卻走失至約6公里外，音訊全無。丈夫焦急四處尋人數小時未果，正欲前往派出所報案之際，接獲警方來電，得知愛妻已平安尋獲，讓他如釋重負，連聲感謝警方的熱心協助。

警方呼籲，失智症患者走失風險高，家屬應盡量陪同在側，並可配戴愛心手鍊或設置緊急聯絡資訊，以利警方及民眾即時提供協助，守護家人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智婦買冰走失6公里 龜山警暖心助團圓