影／豐原茶行被潑漆警函辦3人 他們囂張半夜到茶行和警局溜狗和烏龜

台中市豐原區一家茶行日前半夜被潑紅漆，警方查獲3人法辦後，他們今天凌晨到茶行和豐原警分局門前溜狗和烏龜，男子自拍影片抱著烏龜說「你不要怕啦，怎麼還發抖」。

豐原分局表示，上月29日上午11時接獲報案後，當天即鎖定3名犯嫌，並於6小時內迅速將涉及潑漆案3名犯嫌查獲到案；本案其他共犯所犯其他衍生案件，刑警大隊已組成跨分局專案小組報請台中地檢署指揮，統合警力以強力查緝。

警方表示，市民若認有受到侮辱或感到人身可能遭受危害情事，請即向警察機關報案並完成法律程序，警方即時查明案情後依法偵處。如有恩怨糾紛請循正常法律管道解決，絕不容許滋事分子在轄內犯案，針對不法的任何行為，台中警方將以強勢作為逮捕，嚴懲嚴辦。

台中市豐原區一家茶行上月底連續二天被潑紅漆，一名男子朝茶行牆面和大門潑漆，另一名男子在旁拿手機錄影，影片被PO網，合作派出所獲報後，側面了解，報案人疑似與他人有金錢糾紛，對方到他茶行潑漆發洩情緒。