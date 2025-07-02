快訊

幕後／國防預算歷年最高 藍高層多次向谷立言說明美方充分知悉

MLB／大谷翔平明星賽前敲30轟史上第4人 開轟助威山本由伸

小S次女Lily畫作被質疑模仿奈良美智？大師親發聲：不要誤會我很開心

聽新聞
0:00 / 0:00

影／阿伯靠助行器上車後開車 網友看到影片驚呼「移動式神主牌」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區一名長者日前持助行器上下車再開車，網友看到影片驚呼又是移動式神主牌，豐原警分局今天表示，已主動調查這名駕駛人是否有合法駕駛資格，並請家屬協助加強勸導，不要勉強讓高齡長開車；警方會持續掌握該車動態。

這名長者開車前，後方車輛行車記錄器拍下阿伯上車畫面，將影片PO在臉書爆料公社，許多網友看到後都為這名長者和其他民眾安全擔心，有網友提醒，在路上看到這輛車請小心慢行，最好禮讓，有人說這是移動式神主牌，提醒大家注意自己的安全。

豐原警分局今天表示，有關網傳該段影像，該分局已著手調查該駕駛人是否具備合法駕駛資格，並請家屬協助加強勸導勿勉強讓高齡長者駕駛。

警方呼籲，身體狀況不佳者切勿勉強駕駛，以免危害自身及他人安全；警方也將加強巡邏，持續掌握該車動態，全力維護交通秩序與用路人安全。

台中市神岡區一名長者持助行器上下車再開車，網友看到影片驚呼又是移動式神主牌。圖／取自臉書爆料公社
台中市神岡區一名長者持助行器上下車再開車，網友看到影片驚呼又是移動式神主牌。圖／取自臉書爆料公社
台中市神岡區一名長者持柱行器上下車再開車，網友看到影片驚呼又是移動式神主牌。圖／取自臉書爆料公社
台中市神岡區一名長者持柱行器上下車再開車，網友看到影片驚呼又是移動式神主牌。圖／取自臉書爆料公社

影片 爆料公社 豐原 高齡駕駛

延伸閱讀

影／豐原二輛機車行車糾紛 騎士拿出長刀涉恐嚇

老翁與妻吵架後騎車外出深夜迷路 豐原警助返家他淚謝

疑金錢糾紛...豐原茶行連二天凌晨被潑紅漆 警追查中

新詐騙？新竹阿姨凌晨4點求騎士「幫擰瓶蓋」 警方說話了

相關新聞

彰化戒毒者醫院發生口角 49歲男子今早被刺死

彰化縣彰化醫醫院今天上午疑似發生二名戒毒者因口角發生糾紛，其中蔣姓男子持刀刺向李男，造成49歲李男傷重不治，警方已逮捕蔣...

影／阿伯靠助行器上車後開車 網友看到影片驚呼「移動式神主牌」

台中市神岡區一名長者日前持助行器上下車再開車，網友看到影片驚呼又是移動式神主牌，豐原警分局今天表示，已主動調查這名駕駛人...

影／豐原茶行被潑漆警函辦3人 他們囂張半夜到茶行和警局溜狗和烏龜

台中市豐原區一家茶行日前半夜被潑紅漆，警方查獲3人法辦後，他們今天凌晨到茶行和豐原警分局門前溜狗和烏龜，男子自拍影片抱著...

「仙塔律師」深夜發文切割詐團 知情人士揭真相

網紅「仙塔律師」李宜諪涉助詐團隱匿近400萬元的BMW休旅車，被檢方諭令70萬元交保，李宜諪昨深夜發文救火，強調自己只是...

影／新北蘆洲住宅火警 男屋主灼傷送醫

新北市蘆洲區中山一路上午8時51分發生住宅火警，1幢5層樓公寓的頂樓鐵皮加蓋屋冒出火煙，59歲男屋主初期滅火時被熱氣灼傷...

影／69歲男子駕車疑變換車道 不慎打橫遭「軍卡」推撞近10公尺

新北市69歲王姓男子今天開車行經中和區成功路，疑變換車道不慎，遭同向軍卡撞上，整輛車打橫被推撞近10公尺才停下。駕駛雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。