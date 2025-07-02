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影／阿伯靠助行器上車後開車 網友看到影片驚呼「移動式神主牌」
台中市神岡區一名長者日前持助行器上下車再開車，網友看到影片驚呼又是移動式神主牌，豐原警分局今天表示，已主動調查這名駕駛人是否有合法駕駛資格，並請家屬協助加強勸導，不要勉強讓高齡長開車；警方會持續掌握該車動態。
這名長者開車前，後方車輛行車記錄器拍下阿伯上車畫面，將影片PO在臉書爆料公社，許多網友看到後都為這名長者和其他民眾安全擔心，有網友提醒，在路上看到這輛車請小心慢行，最好禮讓，有人說這是移動式神主牌，提醒大家注意自己的安全。
豐原警分局今天表示，有關網傳該段影像，該分局已著手調查該駕駛人是否具備合法駕駛資格，並請家屬協助加強勸導勿勉強讓高齡長者駕駛。
警方呼籲，身體狀況不佳者切勿勉強駕駛，以免危害自身及他人安全；警方也將加強巡邏，持續掌握該車動態，全力維護交通秩序與用路人安全。
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