影／69歲男子駕車疑變換車道 不慎打橫遭「軍卡」推撞近10公尺

新北市69歲王姓男子今天開車行經中和區成功路，疑變換車道不慎，遭同向軍卡撞上，整輛車打橫被推撞近10公尺才停下。駕駛雙方都未受傷且酒測值均為零，確實事故發生原因有待警方進一步調查釐清。

新北市警方今天上午7時許獲報，中和區成功路發生車禍事故，員警獲報到場，驚見是軍用卡車與民車發生碰撞，經查，軍卡司機黃姓男子（25歲）駕駛軍用卡車沿中和區成功路往景平路方向直行，與同向行駛王姓男子（69歲）所駕駛銀色汽車發生碰撞事故。