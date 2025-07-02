國1彰化段5車事故2傷送醫 肇事男酒駕送辦

施姓男子今天凌晨2時許，酒駕行經國道1號南向彰化路段失控撞上護欄，發生5車連環撞，施男及1名自小客車駕駛受傷送醫，詳細肇因待釐清，國道警察另將施男依公共危險罪嫌送辦。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，42歲施姓自小客車駕駛凌晨2時10分行駛國道1號南向198公里內側車道時，不明原因失控撞上內側護欄後，先碰撞輔助車道41歲周姓男子駕駛的半聯結車，再碰撞中線車道59歲陳姓男子駕駛的自小客車後，停於內側車道。

施男隨後下車行走於內、中線車道線緣時，駕駛自小客車的56歲蕭姓男子行駛內側車道因閃避不及，右後照鏡擦撞施男。另外，29歲潘姓男子駕駛自小客車行駛內側車道，也煞車不及撞擊停在前方的施男車輛。

整起事故造成潘男四肢擦挫傷、胸口不適，施男頸部受傷，2人意識清醒，由救護車送往醫院治療。

警方表示，事故現場於3時9分排除恢復通車，施姓男子經檢測有飲酒，酒測值超標，依法製單舉發並以公共危險罪嫌送辦，至於肇事經過及肇因研判將持續釐清，呼籲民眾養足精神後再上路，勿疲勞駕駛、酒後駕車，發生事故後應注意後方來車狀態，避免二次事故造成傷亡。 國道1號南向198公里路段，今天凌晨發生酒駕男子失控撞護欄後，接連造成5輛大小小追撞車禍，造成2人受傷送醫。圖／警方提供

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