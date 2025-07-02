45年前被賣到澳洲…凡妮莎來台尋親「大海撈針」 盼生母認出她

遭褚麗卿販嬰集團賣給澳洲人的凡妮莎（Vanessa Miles），知道自己來自台灣後，2011年曾來台灣短暫旅遊3天，這是她第一次踏上台灣這塊土地，她回憶著說，「當時我只是想親身看看台灣這個國家，感受這片土地、大自然和海洋」；當時腦海裡始終浮現一個念頭，「會不會與我擦肩而過的女性，就是我的親生母親？」若是真的相遇卻擦肩而過，她說：「太讓人心碎」。

時隔14年，凡妮莎再度回到台灣，這一次她下定決心尋找生母，然而唯一的線索，仍然只有那張貼在童年護照上、兩個月大時的嬰兒大頭照，「雖然感覺像是大海撈針，但我還是想試試看」，她坦言，尋母過程中常會感覺想哭，也不時擔心「會不會我的親生母親因為現在已有家庭，而不願相認？」

直到得知自己是「褚麗卿事件」中的其中一名寶寶，尋母的渴望變得更加強烈，「我不想錯過找她的機會，我真的非常堅定、甚至有些固執，希望小時候的照片或今天的模樣，能讓她一眼認出我」，「她對我來說很重要，我不想放棄」。

這期間，凡妮莎查遍有關褚麗卿事件的資料，也閱讀了 Nola Wunderle 所著的《Lost Daughter》，是一本一樣是褚麗卿事件中，Wunderle尋找生母的故事，讀著讀著，讓她感受到前所未有的共鳴與安慰，「我讀了整整三遍，每次讀到某些章節都會忍不住啜泣，但這本書給了我希望，讓我不再那麼孤單。」