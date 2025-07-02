貢寮台2線曳引車超車相撞 太空包散落阻道單線雙向通行

新北市貢寮區台2線97公里處，今天上午5點多有兩輛貨運曳引車發生車禍事故，幸好沒有人受傷，但載運太空包散落道路，事故車輛及散落物占用往宜蘭方向部分車道，目前單線通車雙向通行，交通未中斷，影響車流順暢，正在排除中。

瑞芳警分局調查，上午5時09分，新北市貢寮區台2線97公里處，宜蘭往基隆方向。高男（43歲）駕駛營業貨運曳引車，由宜蘭往基隆方向行駛，超車時不慎擦撞同向林男（28歲）駕駛的營業貨運曳引車。