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男酒駕失控撞護欄 國1彰化路段凌晨5車追撞2人傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

42歲施姓男子今天凌晨酒後駕車，行經國道1號南向198公里時，失控碰撞內側護欄後，接連造成5輛大小小追撞車禍，造成2人受傷送醫，施男經酒測超過標準值，除開單告發，並依公共危險罪嫌偵辦，肇事經過及肇因研判，由國道第亖警察大隊調查釐清中。

警方調查，施男酒後駕駛轎車，今天凌晨2時10分行經國道1號南向198公里內側車道時，不明原因失控碰撞內側護欄後，先碰撞輔助車道41歲周姓男子駕駛的貨車，再碰撞中線車道59歲陳男駕駛自小客車後，停於內側車道。

隨後，施男下車行走於內、中線車道線緣時，56歲蕭男駕駛的自小貨車，當時行駛內側車道，因閃避不及，右後照鏡擦撞施男，另29歲潘男駕駛的自小客車行駛內側車道，也煞車不及撞擊，停在前方施男車輛肇事。

此件車禍，共造成5輛大小車連環撞，車輛有不同程度受損，其中潘男四肢擦挫傷及胸口不適、施男頸部受傷，2人意識清醒皆由救護車送往彰化秀傳醫院治療，事故現場在3時9分排除恢復通車，

警方為肇事車輛酒測，發現施男酒測值超過標準，除製單舉發外，並以公共危險罪偵辦，肇事經過及肇因研判，由國道第亖警察大隊調查釐清中。

國道1號南向198公里路段，今天凌晨發生酒駕男子失控撞護欄後，接連造成5輛大小小追撞車禍，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
國道1號南向198公里路段，今天凌晨發生酒駕男子失控撞護欄後，接連造成5輛大小小追撞車禍，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
國道1號南向198公里路段，今天凌晨發生酒駕男子失控撞護欄後，接連造成5輛大小小追撞車禍，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
國道1號南向198公里路段，今天凌晨發生酒駕男子失控撞護欄後，接連造成5輛大小小追撞車禍，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
國道1號南向198公里路段，今天凌晨發生酒駕男子失控撞護欄後，接連造成5輛大小小追撞車禍，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
國道1號南向198公里路段，今天凌晨發生酒駕男子失控撞護欄後，接連造成5輛大小小追撞車禍，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
國道1號南向198公里路段，今天凌晨發生酒駕男子失控撞護欄後，接連造成5輛大小小追撞車禍，造成2人受傷送醫。圖／警方提供
國道1號南向198公里路段，今天凌晨發生酒駕男子失控撞護欄後，接連造成5輛大小小追撞車禍，造成2人受傷送醫。圖／警方提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 車道 國道

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