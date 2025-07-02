快訊

美參院逾24小時不斷電開會 又大又美法案成功闖關

聽新聞
0:00 / 0:00

褒忠鄉長涉職場霸凌 移送監察院

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名被申訴涉職場霸凌，包括限制在禮堂辦公不准吹冷氣及與他人交談等，縣府申評會認定霸凌屬實，移交監察院審查。記者陳雅玲／攝影
民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名被申訴涉職場霸凌，包括限制在禮堂辦公不准吹冷氣及與他人交談等，縣府申評會認定霸凌屬實，移交監察院審查。記者陳雅玲／攝影
民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名被申訴涉職場霸凌，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、到公墓拍墓碑照片等，縣府申評會認定霸凌屬實，移送監察院。陳建名表示他依法行政，相信監察院絕對會做最公正的處理。

雲林縣府接獲褒忠鄉公所職員申訴，指陳建名涉嫌霸凌，並提出7件霸凌行為，縣府召開職場霸凌申訴處理評議委員會（申評會），經專案小組調查後，認定該職場霸凌案成立。

縣府表示，申訴的7案除1案無法認定屬實，其餘6案均獲申評會認定屬實，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、至8個公墓拍照墓碑、拒絕商調、意圖一事二罰、要求降調為一職等書記、限制職員在鄉公所3樓禮堂辦公不准吹冷氣，也不能與他人交談。

縣府指出，此案縣府依地方制度法第84條，行為有違法、廢弛職務或其他失職情事者，準用政務人員懲戒規定。另依公務員懲戒法第2條及第24條等規定，已於日前移送監察院審查。

陳建名表示，尊重主管機關的措施，但申訴人在刑事案件自己承認登載不實，而且法院判決有罪，縣府粗糙作為、意圖合意，本來已提供相關佐證，縣府竟不採納，他擔任公職都是依法行政、公正處理，縣府在人事管理和霸凌之間做了最糟糕的判斷跟選擇，相信監察院絕對會做最公正的處理。

延伸閱讀

監察院公報出爐 楊金龍存款4,389萬元、持有蘋果公司債

褒忠鄉長職場霸凌雲縣府認定成立 移交監察院審查

禮堂辦公不能吹冷氣及交談 雲林褒忠鄉長涉霸凌移送監察院

影／苗栗縣政府科長墜樓事件 縣府啟動職場霸凌調查

相關新聞

扯！民間救護車過紅燈撞死機車騎士 業主兼駕駛竟「無照上路」

民間救護車公司負責人盧男今午駕駛救護車載送病患轉院，在台北市松山區闖紅燈衝撞機車騎士黃男，黃男傷重不治，警方介入查出盧男...

販嬰案承辦檢察官謝文定：理解尋根心情 販賣人口不可原諒

轟動一時的褚麗卿國際販嬰案，當時是由台北地檢處檢察官謝文定偵辦，回想起該案，謝說，略誘販賣孩子是很可惡的事，對於近年陸續...

褒忠鄉長涉職場霸凌 移送監察院

民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名被申訴涉職場霸凌，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、到公墓拍墓碑照片等，縣府申評會認定霸凌屬...

駭客破解119系統 攔截報案資訊…通報殯葬業者「搶屍」

潘姓男子涉駭入高雄市消防局網路系統，攔截出勤派遣資訊，再將資訊轉交給勾結的殯葬業者，讓業者搶先到現場「搶屍」，潘再從中收...

無照老闆開救護車 闖紅燈撞死騎士

民間救護車公司盧姓負責人昨載送病患轉院，在台北市松山區路口闖紅燈，撞上橫向綠燈直行機車騎士黃男，黃噴飛重摔、送醫不治；警...

情敵街頭相見街頭飛車追逐 新北八里14車撞一團6人受傷

新北市32歲陳男與32歲方男因曾發生感情糾紛，2人今晚開車於八里區相遇進而沿路追逐，陳男車輛被撞後失控衝撞路邊11輛機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。