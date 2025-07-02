褒忠鄉長涉職場霸凌 移送監察院

民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名被申訴涉職場霸凌，包括限制在禮堂辦公不准吹冷氣及與他人交談等，縣府申評會認定霸凌屬實，移交監察院審查。記者陳雅玲／攝影 民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名被申訴涉職場霸凌，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、到公墓拍墓碑照片等，縣府申評會認定霸凌屬實，移送監察院。陳建名表示他依法行政，相信監察院絕對會做最公正的處理。

雲林縣府接獲褒忠鄉公所職員申訴，指陳建名涉嫌霸凌，並提出7件霸凌行為，縣府召開職場霸凌申訴處理評議委員會（申評會），經專案小組調查後，認定該職場霸凌案成立。

縣府表示，申訴的7案除1案無法認定屬實，其餘6案均獲申評會認定屬實，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、至8個公墓拍照墓碑、拒絕商調、意圖一事二罰、要求降調為一職等書記、限制職員在鄉公所3樓禮堂辦公不准吹冷氣，也不能與他人交談。

縣府指出，此案縣府依地方制度法第84條，行為有違法、廢弛職務或其他失職情事者，準用政務人員懲戒規定。另依公務員懲戒法第2條及第24條等規定，已於日前移送監察院審查。

陳建名表示，尊重主管機關的措施，但申訴人在刑事案件自己承認登載不實，而且法院判決有罪，縣府粗糙作為、意圖合意，本來已提供相關佐證，縣府竟不採納，他擔任公職都是依法行政、公正處理，縣府在人事管理和霸凌之間做了最糟糕的判斷跟選擇，相信監察院絕對會做最公正的處理。