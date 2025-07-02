販嬰案承辦檢察官謝文定：理解尋根心情 販賣人口不可原諒

轟動一時的褚麗卿國際販嬰案，當時是由台北地檢處檢察官謝文定偵辦，回想起該案，謝說，略誘販賣孩子是很可惡的事，對於近年陸續有被賣的孩子回台想找親生父母，謝文定說，當事人想尋根的心情可以理解，當年第一手資料都在刑事局，他相信刑事局一定會全力協助。

當年承辦矚目的國際販嬰案時，謝文定才擔任檢察官不到八年，偵辦過許多重大矚目案件的他，後來曾擔任法務部次長、司法院秘書長、公懲會委員長等重要職務，甚至曾是蔡英文在總統上任之初，首位提名的司法院長人選。

謝文定偵辦過的多起重大案件中，褚麗卿案可說是他擔任檢察官早期的代表作。他回想偵辦過程時提到，當年台灣社會開放、經濟狀況不比現在，有些未婚少女或未婚媽媽可能不知道如何處理生下來的孩子，或有些弱勢家庭養不起孩子，希望讓孩子可以過更好的日子，沒想到反而讓販嬰集團有了為非作歹的商機，尤其是出現略誘騙孩子的行為，因此，當時被歹徒或騙或偷去販賣，是全案偵查重心。

當時主嫌褚麗卿應訊時否認販嬰，表示是外國人士願意領養我國小孩，她只是居中介紹，所有領養手續均屬合法。但如果真的是親生父母想讓孩子過更好的生活，該集團不可能有那麼多嬰兒貨源，後來陸續查出有用略誘拐騙孩子的方式，還有醫院醫師、助產士協助等，該集團才能販賣數十名台灣嬰兒到國外去。

謝文定當年被媒體問到對這起國際買賣嬰孩案看法時曾說，他認為販賣人口的行為不可原諒，尤其略誘嬰孩是神人共憤。被略誘拐走的孩子，他們都是民眾心愛的子女，親生骨肉突然不見了，會有多傷心。當時該案最大漏洞是有醫師協助偽造出生證明，雖然當年遭起訴後都早已入監服刑、出獄，但後來謝文定又看到該案的被告又因販嬰案遭法辦，內心有無限感慨。這起國際販嬰案，謝文定在三個月期間內調查販嬰內幕，包括如何販賣、販嬰經過與嬰兒來源，於一九八二年八月偵結，被告褚麗卿、林文鐘等四十二人，分別依妨害家庭及偽造文書等罪嫌起訴。同案中另有陳詩賢等八人，經刑事警察局移送後，檢察宮認為罪證不足，不予起訴。

褚麗卿等人涉嫌由竊嬰集團手中，或從貧苦家庭以低價購得嬰兒，高價賣與外籍人士收養，前後計有六十餘名以偽造出生證明辦理手續，送往國外。