情敵街頭相見街頭飛車追逐 新北八里14車撞一團6人受傷
新北市32歲陳男與32歲方男因曾發生感情糾紛，2人今晚開車於八里區相遇進而沿路追逐，陳男車輛被撞後失控衝撞路邊11輛機車，造成陳男及5名路人受傷。方男及3名友人還持球棒揮舞當場被逮，詢後被依公危、妨害秩序、恐嚇、毀損罪嫌送辦。
蘆洲警分局今天晚間7時許接獲報案，在八里區中山路二段發生車禍有多人受傷。警方到場經了解32歲陳男晚間開車外出，與32歲方男及其友人全男（17歲）駕駛的2輛轎車相遇，因陳男與方男之前曾因爭奪女友發生感情糾紛，雙方進而開車互相追逐。
過程中陳男所駕車輛遭全男車輛追撞，導致陳男車輛失控衝撞波及路邊11輛機車造成5名路人受傷，陳男自身也受到輕傷。車禍發生後方男、全男及車上的彭男竟持球棒、軟棍下車朝陳男揮舞欲理論，所幸警員及時趕抵現場將眾人控制，並將涉案的方男、全男、彭男及張男等人帶回派出所，詢後將依公共危險、妨害秩序、恐嚇、毀損移送法辦。
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