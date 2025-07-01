無照老闆開救護車 闖紅燈撞死騎士

盧姓男子經營民間救護車公司，涉無照駕救護車載送病患闖紅燈撞死黃姓機車騎士，被依過失致死罪送辦。記者李隆揆／翻攝

民間救護車公司盧姓負責人昨載送病患轉院，在台北市松山區路口闖紅燈，撞上橫向綠燈直行機車騎士黃男，黃噴飛重摔、送醫不治；警方查出盧從未考取駕照，竟駕救護車肇事釀死，依過失致死罪移送法辦。

新北市衛生局指出，該救護車公司二○二四年六月核准設立，盧男領有ＥＭＴ證書，且登記為公司救護人員，但未登記為救護車駕駛，最高可處五十萬元罰鍰，情節重大，得廢止救護車營業機構設立許可，將研議如何開罰。

警方調查，廿三歲盧男昨天下午二時許載送一名腦溢血病患，從國軍松山醫院轉往內湖三軍總醫院， 沿三民路往北行經富錦街口時，直行碰撞機車騎士六十歲黃男，黃男噴飛重摔分隔島上，送醫急救一小時因大量血胸不治，盧男無傷。

盧男稱案發時有鳴笛，遇路口也有減速，沒看到黃男身影才闖紅燈，未料發生碰撞。警方調查發現盧男為民間救護車公司負責人，自己也駕車載送病患，卻從未考取駕照。

盧男公司官網資料顯示服務範圍遍布全台，以雙北為主，主打價格合理、服務品質優良的轉送服務，公司簡介還強調「誠信」、「專業與溫度」，設立逾一年，輾轉由盧男接手擔任負責人。

警方說，依規定救護車執勤時即使鳴笛仍應注意路況，有優先權但非可恣意橫行，肇因及肇責仍待釐清；無照駕車部分，確定會依道路交通管理處罰條例「未領駕照駕駛小型車」製單舉發，處六千至兩萬四千元罰鍰，並禁止盧男駕駛。全案依過失致死罪嫌移送，待檢方指示相驗。