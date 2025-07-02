駭客破解119系統 攔截報案資訊…通報殯葬業者「搶屍」

潘姓男子涉駭入高雄市消防局網路系統，攔截出勤派遣資訊，再將資訊轉交給勾結的殯葬業者，讓業者搶先到現場「搶屍」，潘再從中收取數萬元回扣，賺「死人財」。高雄地檢署指揮調查局拘提潘男，聲押獲准，九名涉案業者、工程師三至五十萬元交保。

全案起因高雄市消防局發現派遣系統等緊急救護系統遭異常攻擊，去年六到八月間更因遭駭，造成系統連線異常進而影響系統運作；消防局當時曾嘗試防堵，但仍遭破解，直到調查局抓到潘姓駭客才知情況嚴重。

高雄市消防局表示，報案系統是中央提供，並擴大至廿一縣市消防局，已建議中央針對系統問題，持續加強資訊安全，防範駭客攻擊，並將配合調查、提供相關資料、採取相關資安強化作為，確保系統使用安全。

檢調調查，潘男至少與四家殯葬業者合作，從二○二一年起受業者委託研究破解內政部消防署「行動派遣ＡＰＰ」及「一一九報案ＡＰＰ」等系統，一旦有案件發生，潘男就能從系統中攔截民眾報案時間、派遣分隊、案件類型及案發地址等資訊。

殯葬業者在取得資訊後過濾案件，若發現有重傷、ＯＨＣＡ案件，就會立刻派人車到現場接洽家屬，甚至出現葬儀社人員比救護車還早抵達現場的離譜情況，潘男的駭客專長成為業者「搶屍」工具，每月收取業者數萬元不等報酬。

檢調查出，潘另架設專門網站供合作的殯葬業者使用，至少七名分屬四家葬儀社的殯葬人員涉案，還有二名資訊工程師配合潘男架設相關網站，均同列被告拘提，檢方訊後聲押禁見潘男遭獲准，其餘交保。

業界指出，類似救護案件一般會比哪家業者先到場，除非喪家特別指定，否則第一個趕到的就有資格取得處理優先權，這是殯葬業界「不成文規定」，潘男提供第一手資訊，可助合作業者「搶生意」。