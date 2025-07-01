影／台11線台東長濱路段車禍火燒車 2男重傷送醫

省道台11線台東長濱路段晚間發生火燒車事故，一輛從花蓮南下台東方向的黑色休旅車與北上的白色轎車發生碰撞，白車猛力撞擊後起火燃燒，兩車駕駛人被救出時均失去意識不清，兩人正送醫搶救中，警方表示，詳細肇事原因須進一步調查釐清。

警方指出，今晚6時33分許，台11線91公里處（長濱鄉中濱段）發生一起交通事故，27歲潘姓男子駕駛黑色休旅車從花蓮往台東方向行駛，行經彎道處疑似失控，衝撞對向83歲黃姓老翁所駕駛的白色轎車。

兩車撞擊後，白車引擎起火燃燒，熊熊烈焰場面驚人，消防人員獲報後使用破壞剪等搶救器材將駕駛救出，但駕駛人傷勢十分嚴重。警方表示，2名駕駛在事故後均意識不清，救護人員送往醫院搶救中。