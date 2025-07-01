台南測速桿、科技執法半年開罰逾5萬件 冠軍是這2處

台南市今年上半年的測速照相固定桿與路口科技執法的取締冠軍，分別由永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口以及仁德區中山路與中正路三段路口奪冠，分別開罰4133件與5020件；若將兩者前十名取締的路口件數相加，累計已開罰54279件。

台南市交通警察大隊今天統計今年1月到6月底的全市測速照相固定桿取締件數，第1名是永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口的測速桿（取締4138件），這路口去年度是亞軍；第2名為安南區公學路六段418號前（3883件）、第3名安南區安吉路三段近安順庄大道（3618件）。

第4名玉井區台84線40.38公里處（去年度是第1名），第5名新市區台1線317.7公里（2920件）、第6名安南區安明路近北汕尾路口（2915件）、第7名東山區165線18.82公里（2105件）、第8名柳營區長榮路四段近2.8公里處（1817件）。

第9名為南區永成路二段369號往南70公尺處（1414件）、永康區復興路與高速二街路口（1348件），測速照相固定桿上半年前十名取締總件數為27550件。

科技執法方面，今年上半年第1名為仁德區中山路與中正路三段路口（取締5020件、為去年度第2名）、第2名為永康區中正北路與永安路口（4428件）、第3名為仁德區文德路與中山路口（3985件）、第4名北區中華北路、觀海橋路口（2749件，去年度是第1名）。

第5名為永康區復興路與高速一街二段口（2562件）、第6名新市區台19甲線與西拉雅大道（1964件）、第7名南區大成路與國民路口（1845件）、第8名南區西門路與健康路口（1542件）、第9名永康區中華路與中央路口（1320件）、第10名北區西門路與北安路口（1314件）。

科技執法上半年前十名取締總件數為26729，與測速照相固定桿上半年前十名取締總件數相加總計為54279件；交通警察大隊提醒民眾行車須遵守交通法規，以免荷包失血。