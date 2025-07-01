影／乩童清水紫雲巖退駕時倒地不起 休假消防員救回一命

台中高美地區一間宮廟上周六前往清水紫雲巖刈火進香，58歲楊姓乩童在退駕時，竟瞬間倒地沒有了呼吸心跳，幸好一名在場的休假消防員，利用宮廟AED（自動體外心臟電擊去顫器）裝備電擊兩次，加上心肺復甥術及時急救，終於救回乩童一命。

童綜合醫院表示，楊男在意外現場原已無呼吸心跳，救護人員到場進行CPR與電擊搶救後恢復呼吸心跳，到院後，院方立即手術治療並送加護病房，住院觀察3天後今天已轉普通病房休養，幸運撿回一命。

紫雲巖主委吳勝隆指出，這名乩童是隨高美地區一所宮廟前來進香刈火，在「退駕」時當場倒地不起，現場目擊者驚呼聲中，一名身穿深藍衣服的民眾不但立刻挺身而出，熟練地進行CPR，施救同時還指揮大家拿AED搶救了最黃金的10分鐘，等待救護車及時趕來。

吳勝隆說，事後才知這位救人者竟是苗栗三義消防分隊員凃明宏，當時他正巧到清水紫雲巖參拜，據了解凃明宏已當消防員十年，也是苗栗特種搜救隊成員，這次他運用專業知識救人，展現休假也不忘職責的精神，本想請他來廟裡接受表揚，但被凃明宏婉拒。