快訊

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

聽新聞
0:00 / 0:00

影／乩童清水紫雲巖退駕時倒地不起 休假消防員救回一命

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中高美地區一間宮廟上周六前往清水紫雲巖刈火進香，58歲楊姓乩童在退駕時，竟瞬間倒地沒有了呼吸心跳，幸好一名在場的休假消防員，利用宮廟AED（自動體外心臟電擊去顫器）裝備電擊兩次，加上心肺復甥術及時急救，終於救回乩童一命。

童綜合醫院表示，楊男在意外現場原已無呼吸心跳，救護人員到場進行CPR與電擊搶救後恢復呼吸心跳，到院後，院方立即手術治療並送加護病房，住院觀察3天後今天已轉普通病房休養，幸運撿回一命。

紫雲巖主委吳勝隆指出，這名乩童是隨高美地區一所宮廟前來進香刈火，在「退駕」時當場倒地不起，現場目擊者驚呼聲中，一名身穿深藍衣服的民眾不但立刻挺身而出，熟練地進行CPR，施救同時還指揮大家拿AED搶救了最黃金的10分鐘，等待救護車及時趕來。

吳勝隆說，事後才知這位救人者竟是苗栗三義消防分隊員凃明宏，當時他正巧到清水紫雲巖參拜，據了解凃明宏已當消防員十年，也是苗栗特種搜救隊成員，這次他運用專業知識救人，展現休假也不忘職責的精神，本想請他來廟裡接受表揚，但被凃明宏婉拒。

一名乩童在上清水紫雲巖退駕時，竟瞬間倒地無呼吸心跳，幸遇休假的苗栗消防員凃明宏及時救回乩童一命。圖／廟方提供
一名乩童在上清水紫雲巖退駕時，竟瞬間倒地無呼吸心跳，幸遇休假的苗栗消防員凃明宏及時救回乩童一命。圖／廟方提供
一名乩童在上清水紫雲巖退駕時，竟瞬間倒地無呼吸心跳，幸遇休假的苗栗消防員凃明宏及時救回乩童一命。圖／廟方提供
一名乩童在上清水紫雲巖退駕時，竟瞬間倒地無呼吸心跳，幸遇休假的苗栗消防員凃明宏及時救回乩童一命。圖／廟方提供

進香 消防員 CPR

延伸閱讀

世界警消運動會第3天 「消防鋼鐵人」陳逸健美摘金

15尊神像搬下神殿放供桌點火燒毀 男子被起訴公共危險罪

美消防員救火突遭槍擊 警：犯嫌曾想當打火弟兄

北市象山宮廟大火 管理人員臉部灼傷送醫急救

相關新聞

扯！民間救護車過紅燈撞死機車騎士 業主兼駕駛竟「無照上路」

民間救護車公司負責人盧男今午駕駛救護車載送病患轉院，在台北市松山區闖紅燈衝撞機車騎士黃男，黃男傷重不治，警方介入查出盧男...

五股鐵皮倉庫突竄濃煙大火 延燒一旁貨車慘成廢鐵

新北市五股區凌雲路1間倉庫今天下午起火，新北市消防局獲報派員前往灌救，消防人員到場發現倉庫已陷入火海，大量火舌濃煙不斷竄...

台南測速桿、科技執法半年開罰逾5萬件 冠軍是這2處

台南市今年上半年的測速照相固定桿與路口科技執法的取締冠軍，分別由永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口以及仁德區中...

影／乩童清水紫雲巖退駕時倒地不起 休假消防員救回一命

台中高美地區一間宮廟上周六前往清水紫雲巖刈火進香，58歲楊姓乩童在退駕時，竟瞬間倒地沒有了呼吸心跳，幸好一名在場的休假消...

6旬婦訪胞妹突失蹤 3天後緊抓藤蔓彷彿蜘蛛人被發現在橋墩下

彰化一名60多歲婦人日前由女兒陪同到台南新化拜訪胞妹，但婦人卻趁家人未注意時，突跑不見失蹤，家人嚇得趕緊報案；警方獲報找...

驚悚畫面曝光！北市救護車過紅燈衝撞 騎士人車噴飛重摔分隔島

盧姓男子今午駕駛民間救護車護送病患轉院，經台北市松山區三民路、富錦街口，闖紅燈直行衝撞橫向過馬路的機車騎士黃姓男子，黃男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。