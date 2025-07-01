6旬婦訪胞妹突失蹤 3天後緊抓藤蔓彷彿蜘蛛人被發現在橋墩下

彰化一名60多歲婦人日前由女兒陪同到台南新化拜訪胞妹，但婦人卻趁家人未注意時，突跑不見失蹤，家人嚇得趕緊報案；警方獲報找了3天，昨在官田一處橋墩邊坡尋獲，當下婦人雙手牢抓藤蔓及電線、雙腳騰空彷彿「蜘蛛人」，嚇壞不少民眾，所幸婦人並無大礙。

據了解，該名婦人精神狀況不佳，上月26日由女兒陪同，從彰化南下拜訪胞妹，孰料，婦人卻自行離開妹妹家中，親友遍尋不著趕緊向警方報案，並列為失蹤人口協尋；家人找了2、3天未果，然而，消防局昨上午接獲民眾報案，官田區拔子林陸橋下有名婦人受困橋墩邊坡，竟是該名失蹤婦人。

婦人當下被卡在橋墩邊坡，雙手緊緊抓著一旁的藤蔓及電線，雙腳則懸在半空中，彷彿「蜘蛛人」攀附，但橋墩邊坡約有2層樓高，相當驚險，情況也十分危急，最後消防人員利用鋁梯救援，才成功將婦人救下，婦人身上有輕微擦挫傷，送往麻豆新樓醫院觀察，並無生命危險，嘉人也鬆一口氣。

警方呼籲，民眾家中若有精神疾病或年長親人，應特別留意其行蹤與安全，避免憾事發生，警方也將持續強化巡邏與失蹤人口協尋工作，守護民眾生命安全。