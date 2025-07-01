扯！民間救護車過紅燈撞死機車騎士 業主兼駕駛竟「無照上路」

民間救護車公司負責人盧男今午駕駛救護車載送病患轉院，在台北市松山區闖紅燈衝撞機車騎士黃男，黃男傷重不治，警方介入查出盧男竟未考取駕照，如今肇事釀死，除依過失致死罪嫌送辦，也將針對無照駕車部分製單舉發。

警方調查，23歲盧男下午2時11分載送一名腦溢血病患，從國軍松山醫院轉往內湖三軍總醫院醫治，沿三民路往北行經富錦街口時，直行衝撞騎乘機車的60歲黃男，事故導致黃男機車及救護車車頭凹損，黃男遭撞噴飛重摔至道路分隔島上，盧男則未受傷。

救護人員獲報將黃男送往內湖三軍總醫院醫治，經急救1小時，黃男仍於下午3時13分因兩側大量血胸不治身亡；員警介入後，初步確認盧男酒測值為0，發現盧男身為民間救護車公司負責人，自己也駕車載送病患，但實際上從未考取駕照。

據悉，救護車執行公務時即使有鳴笛仍應注意路況，有優先權但並非可恣意橫行。盧男事發後自稱有鳴笛、路口也有減速，但沒看到黃男身影，所以闖紅燈過路。事發驚悚畫面午間曝光，警方將持續釐清確切肇事責任。

公開資料顯示，盧男經營的民間救護車事業有限公司，範圍遍布全台，但以雙北地區為主，主打「價格合理」、「服務品質優良」的轉送服務，官方網站簡介還強調「誠信」、「專業與溫度」，該公司經營至少1年以上，輾轉由盧男接手擔任負責人，未料如今盧男自己無照駕駛肇事釀死。

警方表示，全案詢後將依過失致死罪嫌將盧男移送台北地檢署偵辦，待檢方指示安排相驗。闖紅燈部分肇責仍待釐清，但無照駕車部分，確定將依道路交通管理處罰條例第21條「未領駕照駕駛小型車」製單舉發，可處6000至2萬4000元罰鍰，並禁止駕駛。