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驚悚畫面曝光！北市救護車過紅燈衝撞 騎士人車噴飛重摔分隔島
盧姓男子今午駕駛民間救護車護送病患轉院，經台北市松山區三民路、富錦街口，闖紅燈直行衝撞橫向過馬路的機車騎士黃姓男子，黃男人車噴飛，送醫急救1小時因大量血胸不治身亡，警詢後依過失致死罪嫌將盧男送辦。
警方調查，23歲盧男下午2時11分載送一名腦溢血病患，從國軍松山醫院轉往內湖三軍總醫院醫治，沿三民路往北行經富錦街口時，直行衝撞騎乘機車的60歲黃男，事故導致黃男機車及救護車車頭凹損，黃男遭撞噴飛重摔至道路分隔島上，盧男則未受傷。
救護人員獲報將黃男送往內湖三軍總醫院醫治，經急救1小時，黃男仍於下午3時13分因兩側大量血胸不治身亡，警方詢後依過失致死罪嫌將盧男移送台北地檢署偵辦，待檢方指示安排相驗。
據悉，救護車執行公務時即使有鳴笛仍應注意路況，有優先權但並非可恣意橫行。盧男事發後自稱有鳴笛、路口也有減速，但沒看到黃男身影，所以闖紅燈過路。事發驚悚畫面午間曝光，警方將持續釐清確切肇事責任。
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