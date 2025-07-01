聽新聞
0:00 / 0:00
不明原因衝出道路！高雄預拌車翻落10公尺深山坡 駕駛命危送醫
高雄市內門區今天下午2時許一輛預拌混凝土車翻覆到山坡下，深達10公尺，直到被竹林擋下，但整輛車四輪朝天翻覆破碎，黃姓駕駛被救出時全身擦挫傷，一度沒有生命跡象，已被緊急送醫急救。
旗山警分局指出，今天下午2時許黃姓男子（73歲）駕駛的預拌混凝土車行經高136縣道瑞山287燈桿前，突然不明原因衝出道路，直墜10公尺深的山坡下，員警獲報後，立即前往現場，封鎖事故路段，並加派警力疏導管制周邊道路交通。
據了解，黃男駕駛的預拌混凝土車是在一處轉彎直接衝出道路邊坡，才會摔到山崖下不斷翻滾，過程中碾過多棵樹木都擋不住車體，直到巨大的竹林才將混凝土車攔下。
警方指出，事發後事故現場已通知工務段調派機具到場排除，所幸事故未波及其他人車，但駕駛是否酒駕或其他肇事原因，仍待進一步檢驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言