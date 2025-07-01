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不明原因衝出道路！高雄預拌車翻落10公尺深山坡 駕駛命危送醫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市內門區今天下午2時許一輛預拌混凝土車翻覆到山坡下，深達10公尺，直到被竹林擋下，但整輛車四輪朝天翻覆破碎，黃姓駕駛被救出時全身擦挫傷，一度沒有生命跡象，已被緊急送醫急救。

旗山警分局指出，今天下午2時許黃姓男子（73歲）駕駛的預拌混凝土車行經高136縣道瑞山287燈桿前，突然不明原因衝出道路，直墜10公尺深的山坡下，員警獲報後，立即前往現場，封鎖事故路段，並加派警力疏導管制周邊道路交通。

據了解，黃男駕駛的預拌混凝土車是在一處轉彎直接衝出道路邊坡，才會摔到山崖下不斷翻滾，過程中碾過多棵樹木都擋不住車體，直到巨大的竹林才將混凝土車攔下。

警方指出，事發後事故現場已通知工務段調派機具到場排除，所幸事故未波及其他人車，但駕駛是否酒駕或其他肇事原因，仍待進一步檢驗釐清。

高雄內門預拌混凝土車衝出道路摔下邊坡，車身翻滾多圈後才被竹林攔下。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄內門預拌混凝土車衝出道路摔下邊坡，車身翻滾多圈後才被竹林攔下。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市 車禍 內門

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