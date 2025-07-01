停讓救護車卻遭後車追撞 女騎士地上翻滾、多處擦挫傷
桃園市蘆竹區文中路一段與龍壽街一段路口今(1)日上午9時許發生車禍，當時一台救護車準備通過，機車騎士59歲林姓婦人為了停讓救護車而減速，結果被後方由64歲孫姓男子駕駛的小貨車撞飛，整個人摔在地上滾了好幾圈。蘆竹警分局表示，該起事故造成林婦身上多處擦挫傷，所幸送醫後沒有生命危險。
蘆竹交通分隊小隊長黃建誌表示，今日上午9時許警方接獲通報，稱蘆竹區文中路一段與龍壽街一段路口發生一起交通事故。當時林婦為停讓欲通過前方路口的救護車而減速，未料遭後方由孫男駕駛之小貨車追撞，造成林女身上多處挫傷，所幸送醫治療後並無大礙。
蘆竹分局呼籲，用路人行經路口應提高警覺，減速慢行，並依規定禮讓救護車，共同維護道路交通安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】停讓救護車 女騎士慘遭後車撞飛地上翻滾
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