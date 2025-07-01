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恍神釀禍？父開聯結車載7歲女上國道 撞護欄翻車四腳朝天
今天中午國道1號北向272.7公里有輛半聯結車突然衝向邊坡翻覆，國道警方及嘉義縣消防局獲報到場救援，草叢中聯結車狼狽四腳朝天，現場43歲駕駛帶著7歲女童有些擦挫傷，但婉拒送醫。駕駛疑因恍神肇事，詳細事故原因警方調查中。
警方表示，今天中午11時30分，據報國道1號北向272.7公里集散道有車輛翻覆事故，經查係1輛半聯結車駕駛疑因恍神，擦撞集散道外側護欄，致使車輛衝出邊坡而肇事。43歲林姓駕駛及其7歲女童沒有受傷，駕駛酒測值為0，事故原因持續調查中。
嘉義縣消防局表示，中午11時許獲報於國道1號北上272.7公里水上鄉段發生事故，即派遣分隊前往，抵達後回報為半聯結翻覆，有2名傷者，男性43歲、女性年約7歲，意識清楚、肢體外傷，拒絕送醫。
國道警方呼籲用路人行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，如有精神不濟之狀況，請儘速進入服務區或離開高速公路休息，以維自身及他人行車安全。
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