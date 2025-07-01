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記得「接我回去」…兒驚覺異狀報警急尋 男已成竹林焦屍

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市社子島一處竹林今早10時許起火，警消撲救後發現一具男性焦屍，清查確認死者為謝姓男子，生前曾向家人吐露情緒不穩狀況，家屬報警求助，找到人時已成遺體。

台北市消防局表示，今早10時39分獲報，士林區延平北路8段巷弄內一處竹林起火，派員前往撲救後，火勢於11時5分撲滅，消防員在撲滅的竹林中發現一具男性焦屍，交由警方處理。

警方調查，死者謝姓男子居住台北市，平時會到社子島菜園中種菜；他育有3名子女，其中一名兒子約半月前過世，謝男情緒陷入低潮，意志消沉，近日曾向家屬吐露情緒不穩狀況。

據悉，謝男今早致電另名兒子，要對方記得到菜園「接我回去」，兒子聽聞發現異狀，聯繫不上謝男，急忙報警求助，謝男女兒趕赴菜園時，正好遇見到場滅火的消防員，再見謝男已成焦屍。

警方介入後封鎖現場進行調查，發現現場無監視器畫面可還原事發經過，但謝男遺體旁留有半桶汽油，加上家屬供述，初步排除他殺可能，目前正待消防局火場調查結果出爐，後續將待檢方指示是否進一步相驗釐清案情。

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台北市社子島一處竹林今早10時許起火，警消撲救後發現謝姓男子遺體。記者李隆揆／翻攝
台北市社子島一處竹林今早10時許起火，警消撲救後發現謝姓男子遺體。記者李隆揆／翻攝

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