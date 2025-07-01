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女遭違法拘提上銬16小時 監院糾正調查局等3機關

中央社／ 台北1日電

監察院今天表示，某公司前董事長楊姓女子遭調查局台北市調查處違法拘提、搜索及扣押物品，並遭上銬長達16小時，原承辦案件的劉性檢察官還暗示追求楊女等，有重大違失，因此糾正調查局、台北市調查處及台北地檢署。

監察委員范巽綠、蔡崇義今天透過新聞稿表示，台北市調查處人員為偵辦營業秘密法及妨害電腦使用罪等案件，持拘票赴松山機場拘提楊女，經楊女向台北地院聲請提審，台北地院認定台北市調查處未能證明執行拘提時已履行告知程序，且在楊女住處外拍攝資料中，也未聽聞人員已踐行告知程序，因此認定台北市調查處拘提程序不合法，當庭裁定釋放楊女，調查局人員執行拘提未符法定程序。

監委說明，執行拘提的台北市調查處人員也稱，當時為避免發生突發狀況，曾要求楊女不要聯絡外界，背離法律課予執法機關告知義務，台北市調查處人員對楊女執行拘提程序顯有瑕疵，違反憲法、公民與政治權利國際公約等揭示的程序正義價值，有重大違失。

監委調查，因楊女拒絕台北市調查處人員陪同進入住處，經調查處人員致電請示承辦檢察官後，在楊女住所門外梯廳完成拘提程序，並附帶搜索楊女隨身行李，扣押紙本文件、手機及筆記型電腦各1件。台北地檢署承辦檢察官及台北市調查處在無單獨令狀搜索票情形下，直接將手機及筆記型電腦送交調查局鑑識單位鑑識數位檔案，已違反刑事訴訟法等相關規定，違失情節重大。

監委強調，楊女被拘提後遭施以手銬長達16小時，過程中只一度短暫解銬，但楊女並無意圖脫逃、自殘及肢體抵抗等行為，更曾手腕高舉過頭、懸空被銬於牆上橫桿達30分鐘，顯見台北市調查處人員對戒具使用欠缺必要性，有重大違失。

監委也指出，原承辦此案的劉姓調查人員藉職權介入民營公司派系紛爭，辦案偏頗，且違反保密規定，並長期邀約楊女、暗示傾慕與追求等，嚴重損害公務員與政府信譽，所涉違失已經法務部移送懲戒法院審理。

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