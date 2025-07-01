收容人也要識詐、防詐！嘉監收容人成長營開課 不要再當「工具人」

嘉義監獄與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署攜手合作，辦理「受刑人就業成長團體」導入新興求職詐騙識能課程，幫助收容人從源頭認清陷阱、強化求職風險辨識，學會保護自己，切莫再當「工具人」，為復歸社會鋪出更安全的道路。

嘉義監獄表示，「被詐騙集團利用的工具人」，這是許多詐騙案件背後受刑人的真實寫照，因誤信高薪打工訊息而落入陷阱，不少收容人過去就是被詐騙集團吸收、利用，淪為車手、帳戶人頭，最終走上犯罪之路，為翻轉這樣的命運，今年5月起與雲嘉南分署攜手合作，導入求職詐騙識能課程。

嘉監表示，課程突破以往監所就業輔導的傳統模式，融合數位識詐與法律意識教育於實務情境中，邀請學、經歷豐富，具諮商心理師、社會工作師及雙碩士學位，曾擔任人力資源管理部專業師資講解，透過互動演練、話術拆解等方式，解析時下常見的假求職詐騙手法，如虛構人力公司、假面試騙取個資、或以高薪誘騙擔任人頭帳戶等新型態詐騙模式。透過劇場式演練深化學習效果，提升學員的實際應對能力。

收容人「阿強」於課程回饋單中提到「這堂課讓我獲益良多，也讓我知道，有些高薪工作根本是陷阱，出獄後我不想再成為被利用的人。」

嘉監表示，收容人多半缺乏完整的職涯資源與求職經驗，出獄後若未具備足夠的辨識力，極易成為詐騙集團眼中的「工具人」。因此，課程特別強調「反詐識詐」與「就業自信」雙軌並進，不僅提供收容人「找得到工作」的能力，更協助他們擁有「不被騙工作的智慧」。

雲嘉南分署表示，未來將持續推動多元就業服務進入矯正機關，結合地方資源與專業師資，逐步建立「預防再犯 × 穩定就業」的支持網絡。